Gần 500 đoàn viên, sinh viên được tuyên truyền pháp luật

Đại biểu tham dự lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu, đoàn viên, sinh viên được tìm hiểu ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam; tác hại của ma túy và các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Nội dung tuyên truyền còn tập trung vào các quy định về phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; kỹ năng nhận diện, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn; quy định về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.

Bên cạnh đó, đoàn viên, sinh viên được giới thiệu lợi ích của định danh điện tử, tài khoản định danh điện tử và các tiện ích số phục vụ đời sống; hướng dẫn khai thác, sử dụng các tiện ích phù hợp theo quy định.

Để tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam lan tỏa sâu rộng trong môi trường giáo dục, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các ngành, các cấp và ban giám hiệu các trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là ma túy, bạo lực học đường và bảo đảm an toàn giao thông; góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không có tệ nạn xã hội.

Mỗi học sinh, sinh viên cần chủ động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường; tích cực lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Ban Tổ chức trao quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 20 suất học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 túi an sinh với các nhu yếu phẩm. Viettel An Giang trao tặng thêm 10 phần quà, tổng trị giá 5 triệu đồng.