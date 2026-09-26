Gần 500 đại biểu tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn Quốc tế tại Hà Nội

Chiều 26/9, tại Đại học Phenikaa, UBND TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026). Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, tiếp nối các Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2007, Olympic Vật lý quốc tế năm 2008 và Olympic Hóa học quốc tế năm 2014 đã được tổ chức rất thành công.