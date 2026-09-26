Gần 500 đại biểu tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn Quốc tế tại Hà Nội
Chiều 26/9, tại Đại học Phenikaa, UBND TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026). Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gan-500-dai-bieu-tham-du-ky-thi-olympic-thien-van-va-vat-ly-thien-van-quoc-te-tai-ha-noi-419513.htm