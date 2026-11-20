Đây là một trong những hoạt động đặc sắc trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cổ vật tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Hàng trăm cổ vật tiêu biểu thuộc nhiều thời kỳ, nhiều chất liệu và loại hình được trưng bày tại đây đang thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm ngưỡng, nghiên cứu. Trưng bày diễn ra từ ngày 19 - 24/11/2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên khen thưởng, ghi nhận các nhà nhiều sưu tập hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh dịp này. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Hoàng Văn Duyệt cho biết, Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng, nơi hội tụ, giao thoa và kết tinh nhiều giá trị văn hóa đặc sắc qua các thời kỳ lịch sử. Những di sản văn hóa được lưu giữ trên mảnh đất này không chỉ phản ánh quá trình hình thành, phát triển của vùng đất và con người Hưng Yên mà còn là một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa chung của dân tộc. Trong dòng chảy di sản ấy, cổ vật có vị trí và giá trị đặc biệt. Mỗi cổ vật không đơn thuần là một hiện vật của quá khứ, mà còn là chứng tích lịch sử, kết tinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật, kỹ thuật và tư duy thẩm mỹ của các thế hệ cha ông. Qua từng cổ vật, chúng ta có thể nhận diện những dấu ấn của thời đại, tìm hiểu đời sống vật chất, tinh thần, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân qua các thời kỳ.

Các đại biểu thăm quan, nghiên cứu tại Trưng bày chuyên đề "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ X năm 2026". Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Trưng bày chuyên đề lần này là sự kiện tiếp nối một hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì qua nhiều năm, góp phần tôn vinh, giới thiệu những giá trị lịch sử, nghệ thuật đặc sắc của di sản đến đông đảo công chúng; đồng thời tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cho những người có chung niềm đam mê gìn giữ di sản quê hương.

Trưng bày lần này ghi dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên kết nối, vận động các hội viên, nhà sưu tập trên địa bàn của tỉnh. Gần 500 cổ vật thuộc nhiều thời kỳ, chất liệu và loại hình hội tụ tại đây là minh chứng sinh động cho bề dày văn hóa phong phú, đa dạng cũng như tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng chung tay gìn giữ di sản của nhân dân...

Nhiều nhà sưu tập tại Hưng Yên đã tự nguyện trao tặng hàng chục hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh Hưng Yên dịp này. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã công bố quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cổ vật tỉnh Hưng Yên. Đây là dấu mốc quan trọng, là tiền đề để hình thành một tổ chức hội thống nhất, làm diễn đàn kết nối cộng đồng những người yêu cổ vật, huy động nguồn lực xã hội hóa cho sự nghiệp bảo tồn di sản.

Những cổ vật tiêu biểu được trưng tại Bảo tàng tỉnh dịp này. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Dịp này, nhiều nhà nhà sưu tập tại Hưng Yên đã tự nguyện trao tặng hàng chục hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Những hiện vật được hiến tặng không chỉ bổ sung tư liệu quý cho công tác nghiên cứu, giáo dục di sản mà còn thể hiện tấm lòng trân trọng lịch sử và sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng.