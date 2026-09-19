Gần 500 cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia giải chạy

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc giải

Tham gia giải có gần 500 vận động viên (VĐV) là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các VĐV thi đấu ở hai cự ly: 3 km dành cho nữ và 5 km dành cho nam.

Các VĐV tham dự giải

Các VĐV nữ xuất phát chạy cự ly 3km

Các VĐV nam xuất phát chạy cự ly 5km

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 24 khuyến khích cho các VĐV xuất sắc nhất ở 2 nội dung thi đấu.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất ở nội dung cá nhân nam

Đaị diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất ở nội dung cá nhân nữ

Trong đó, giải nhất ở nội dung nam và nữ lần lượt thuộc về VĐV Trần Văn Dũng (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn) và VĐV Đặng Lăng Phương Thảo (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội SHB Chi nhánh Lạng Sơn).

Đại diện Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các VĐV ở nội dung cá nhân nam

Đại diện Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các VĐV ở nội dung cá nhân nữ

Giải tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi nhân các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và của tổ chức Công đoàn Lạng Sơn.