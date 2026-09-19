Gần 500 cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia giải chạy
Sáng 19/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức giải chạy dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Lạng Sơn (3/9/1946 - 3/9/2026).
Tham gia giải có gần 500 vận động viên (VĐV) là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các VĐV thi đấu ở hai cự ly: 3 km dành cho nữ và 5 km dành cho nam.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 24 khuyến khích cho các VĐV xuất sắc nhất ở 2 nội dung thi đấu.
Trong đó, giải nhất ở nội dung nam và nữ lần lượt thuộc về VĐV Trần Văn Dũng (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn) và VĐV Đặng Lăng Phương Thảo (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội SHB Chi nhánh Lạng Sơn).
Giải tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi nhân các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và của tổ chức Công đoàn Lạng Sơn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/gan-500-can-bo-doan-vien-cong-doan-tham-gia-giai-chay-5104837.html