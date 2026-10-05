Gần 50 trẻ mắc tay chân miệng, cảnh báo dấu hiệu bệnh nặng

Gần 50 trẻ mắc tay chân miệng đến khám, điều trị

Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh ghi nhận gần 50 trường hợp bệnh nhi mắc tay chân miệng đến khám và điều trị. Phần lớn trẻ được xác định bệnh ở mức độ 1 và 2a.

Các biểu hiện thường gặp gồm tổn thương da ở vùng tay, chân, miệng, sốt cao trên 39 độ C, giật mình, nôn và quấy khóc. Đáng lưu ý, một số trẻ không xuất hiện biểu hiện bên ngoài rõ ràng, gây khó khăn cho việc phát hiện và chẩn đoán bệnh.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do nhóm virus đường ruột Enterovirus gây ra. Hai tác nhân thường gặp là Coxsackie A16 và Enterovirus typ 71 (EV71).

Trong đó, EV71 có thể gây các biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm phổi, viêm cơ tim và có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng khoảng 90% trường hợp gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Đây cũng là nhóm tuổi cần được theo dõi sát khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ bệnh.

Trẻ mắc tay chân miệng - Ảnh BVCC

EV71 nguy hiểm vì triệu chứng ban đầu có thể rất kín đáo

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, thực tế lâm sàng cho thấy trẻ nhiễm EV71 có thể có biểu hiện ban đầu khá kín đáo. Trẻ vẫn sốt, nổi ban hoặc loét miệng nhưng tổn thương có thể ít và không điển hình, dễ khiến phụ huynh chủ quan.

Trong khi đó, EV71 có độc lực cao và có thể gây tổn thương hệ thần kinh. Khi bệnh diễn tiến, trẻ có nguy cơ xuất hiện các biến chứng thần kinh, tim mạch và tuần hoàn.

Đáng lưu ý, theo bác sĩ Dương, từ khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, trẻ có thể chuyển sang tình trạng nặng chỉ trong vòng 24-48 giờ. Vì vậy, chỉ quan sát bằng mắt thường dựa vào số lượng ban hoặc mức độ loét miệng không đủ để phân biệt trẻ mắc tác nhân có nguy cơ diễn tiến nặng.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng khoảng 90% trường hợp gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Đây là nhóm cần được theo dõi sát khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương khuyến cáo, virus gây bệnh tay chân miệng có khả năng lây lan nhanh, truyền trực tiếp từ người sang người qua đường miệng và các chất tiết như dịch mũi, miệng, nước bọt hoặc phân của trẻ mắc bệnh.

Hiện chưa có thuốc đặc trị tay chân miệng. Điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc trẻ, hạ sốt, giảm đau và bù đủ nước theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cha mẹ cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi chuẩn bị thức ăn, ăn uống, cho trẻ ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, thay tã hoặc tiếp xúc với bọng nước của trẻ bệnh. Đồ dùng của trẻ cần được làm sạch và khử trùng bằng các chất tẩy rửa thông thường.

Trẻ mắc bệnh cần hạn chế tiếp xúc với nơi đông người, không đến nhà trẻ, trường học trong thời gian bệnh. Gia đình cũng không nên dùng chung quần áo, đồ dùng cá nhân với trẻ bệnh.

Quan trọng nhất là theo dõi sát diễn biến. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế khi sốt nhẹ nhưng kéo dài hoặc sốt cao khó hạ, mệt mỏi, thiếu sức sống, quấy khóc, bỏ ăn uống hoặc chảy nhiều nước dãi do tổn thương miệng.

Đặc biệt, giật mình chới với, nhất là khi trẻ đang thiu thiu ngủ, là dấu hiệu cần cảnh giác với biến chứng thần kinh. Trẻ run chi, đi đứng loạng choạng hoặc có biểu hiện li bì, mất tỉnh táo cũng cần được đưa đi khám ngay.

EV71: Vì sao cần đặc biệt cảnh giác?

Triệu chứng ban đầu có thể mờ nhạt, ít ban hoặc loét miệng không điển hình.

Có nguy cơ xuất hiện biến chứng thần kinh, tim mạch và tuần hoàn.

Bệnh có thể chuyển nặng nhanh trong 24-48 giờ.

Không thể xác định chính xác tác nhân gây bệnh chỉ bằng việc quan sát số lượng ban ngoài da.

Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế để được đánh giá và theo dõi kịp thời.

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