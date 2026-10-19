Gần 50% rạn san hô cứng đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Rạn san hô Great Barrier ở Queensland, Australia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Hàng hải Australia (AIMS) và Đại học Queensland đã đánh giá lại tình trạng của 774 loài san hô cứng trong Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) được cập nhật năm 2008. Trong số các loài được đánh giá, 340 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn, bao gồm 33 loài cực kỳ nguy cấp, 251 loài nguy cấp và 56 loài dễ bị tổn thương. Theo nghiên cứu, việc sống trong môi trường có nhiệt độ cao vượt quá khả năng chịu đựng tự nhiên của san hô trong 30 năm tới là nguyên nhân chính gây rủi ro cho 93% các loài được coi là có nguy cơ cao.

Tuy nhiên, tỷ lệ các loài bị đe dọa khác nhau tùy theo khu vực, với 43% loài san hô ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả Rạn san hô Great Barrier của Australia, được xếp loại bị đe dọa, so với 50% loài ở Đại Tây Dương.

Các rạn san hô góp phần làm đa dạng sinh vật biển và mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho hơn 100 quốc gia nhiệt đới. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc nhiệt độ Trái Đất tăng lên do biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn đối với các rạn san hô, gây ra hiện tượng tẩy trắng ngày càng thường xuyên hơn. Năm 2008, khoảng 30% số loài san hô cứng đã được xếp vào loại bị đe dọa trong Danh sách Đỏ của IUCN.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo tỷ lệ các loài bị đe dọa có thể cao hơn sau 3 năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2023-2025, bao gồm cả sự kiện tẩy trắng san hô toàn cầu. Theo đó, giới chuyên gia kêu gọi nỗ lực lớn hơn để hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu nhằm bảo vệ các quần thể san hô còn lại.