Gần 50 phóng viên được bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo tác phẩm dự Giải Báo chí Quốc gia

Quang cảnh khóa học sáng 28/9

Tham gia khóa học có gần 50 học viên là phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí của tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Tại khóa học, nhà báo, tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông - Pháp luật, Tạp chí Cộng sản, trực tiếp giảng dạy chuyên đề “Một số kỹ năng tổ chức tác phẩm chất lượng cao tham dự giải báo chí toàn quốc”.

Nhà báo, tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông - Pháp luật, Tạp chí Cộng sản giảng dạy chuyên đề “Một số kỹ năng tổ chức tác phẩm chất lượng cao tham dự giải báo chí toàn quốc”

Nội dung tập trung vào một số vấn đề thiết thực trong quá trình tác nghiệp như: kỹ năng làm báo trong thời kỳ chuyển đổi số, cách thể hiện quan điểm trong tác phẩm, lựa chọn và khai thác đề tài, tổ chức thông tin và xây dựng tác phẩm có chiều sâu.

Bên cạnh phần truyền đạt kiến thức, khóa học dành thời gian để các học viên trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình làm nghề, giới thiệu những tác phẩm, đề tài đang trăn trở và cùng giảng viên phân tích cách tiếp cận, phương pháp thể hiện.

Các học viên tại khóa học

Theo Ban Tổ chức khóa học, Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí toàn quốc không chỉ là nơi ghi nhận những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là dịp để người làm báo nhìn lại chất lượng tác phẩm của mình.

Từ việc lựa chọn đề tài, góc nhìn tiếp cận, cách tổ chức thông tin đến phương thức thể hiện và tạo dấu ấn cho tác phẩm đều là những yếu tố cần được người làm báo quan tâm để nâng cao chất lượng tác phẩm.

Khóa học diễn ra từ ngày 28 - 29/9

Do đó, khóa học hướng đến việc trang bị thêm cho các nhà báo, phóng viên phương pháp lựa chọn và khai thác đề tài, cách thể hiện phù hợp với từng nội dung. Qua đó, nâng cao chất lượng tác phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng và các giải báo chí.

Khóa học diễn ra từ ngày 28 - 29/9.