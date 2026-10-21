Gần 50 nhà khoa học bàn về công nghệ radar đại dương ở Gia Lai

Hội nghị có chủ đề “radar đại dương khu vực châu Á - Thái Bình Dương” (ORCA-2026), do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Đại học ULCO (Pháp) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 20 đến 23-10-2026.

Các giáo sư, nhà khoa học và nghiên cứu sinh tại hội nghị. Ảnh: TRUNG NHÂN

Theo GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, đây là kỳ tổ chức thứ sáu của ORCA và là lần đầu tiên hội nghị diễn ra tại Việt Nam. Chương trình gồm 24 báo cáo khoa học, tập trung vào công nghệ truyền, thu nhận tín hiệu radar và xử lý dữ liệu nâng cao, xử lý dữ liệu radar tần số cao (HF) và các ứng dụng trong nghiên cứu biển.

Radar đại dương có nhiều ứng dụng trong quan trắc biển, hỗ trợ hàng hải, giám sát sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu nạn, cảnh báo sóng thần và nghiên cứu năng lượng biển. Hội nghị là dịp để các nhà khoa học trao đổi kết quả nghiên cứu, cập nhật tiến bộ công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quang Phong, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai, đánh giá việc tổ chức sự kiện góp phần kết nối các nhà khoa học, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ quan trắc hiện đại, phục vụ quản lý tài nguyên biển và phát triển kinh tế biển bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trường hè Quốc tế về Radar Hải dương học trong Khoa học Biển (ISSOR-2026) được tổ chức nhằm trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cho học viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ. Nội dung tập trung vào xử lý dữ liệu radar HF, xây dựng bản đồ véc-tơ dòng chảy và các phương pháp phân tích phục vụ nghiên cứu biển.