Gần 50 nhà báo được bồi dưỡng 'Kỹ năng làm báo đa phương tiện - đa nền tảng - đa dịch vụ'

Các học viên dự lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 30-9 đến 1-10-2026. Nhà báo Đỗ Thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tập trung truyền đạt các nội dung về tư duy tòa soạn hội tụ, giúp học viên nhận diện và trực tiếp thiết kế, sản xuất các dòng sản phẩm báo chí số hiện đại như E-Magazine, Photo story, Infographic, Short-Video, Podcast, Interactive theo định hướng đa phương tiện, đa nền tảng và đa dịch vụ.

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng chú trọng cập nhật xu hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng lực quản lý tòa soạn, phân công, đánh giá, quản trị quy trình, phân phối nội dung cũng như tối ưu hóa tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên trong việc nghiên cứu tài liệu, sáng tạo kịch bản và kiểm chứng thông tin.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang dự khai mạc lớp bồi dưỡng cùng các học viên.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên có cơ hội nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bắt kịp xu thế làm báo số hiện đại, từ đó nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ báo chí trong kỷ nguyên số.