Gần 50% người Anh ủng hộ trở lại EU trước tín hiệu từ Thủ tướng Andy Burnham

The Guardian (Anh) ngày 3/10 dẫn kết quả cuộc khảo sát do công ty tư vấn chính trị Messina Group thực hiện, 49% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ việc tái gia nhập EU, trong khi tỷ lệ phản đối ở mức 28,5%. Trong số các phương án điều chỉnh quan hệ với khối, phương án tái gia nhập nhận được mức độ đồng thuận cao nhất.

Bên cạnh đó, 48,2% ý kiến ủng hộ việc sửa đổi các thỏa thuận song phương hiện hành và 47,1% đồng ý gia nhập liên minh thuế quan. Trái lại, chỉ có 27,9% số người tham gia khảo sát mong muốn Anh tiếp tục nới rộng khoảng cách với EU, tương đương với tỷ lệ 29,7% người dân cho rằng quyết định Brexit trước đây là đúng đắn. Các cuộc khảo sát gần đây do hãng YouGov thực hiện cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi tỷ lệ ủng hộ trở lại EU duy trì quanh mức 50%.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, Thủ tướng Burnham ngày 29/9 tuyên bố sẽ trình bày nhiều phương án định hình quan hệ dài hạn tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Anh vào tháng tới. Ông nhấn mạnh, chính phủ “có thể đi đến cùng”, mở ra khả năng tái gia nhập EU như một lựa chọn thực tế.

Dù vậy, giới phân tích nhận định động thái của Thủ tướng Burnham mang lại rủi ro chính trị không nhỏ, có nguy cơ gây chia rẽ dư luận và làm sống lại sức ảnh hưởng của đảng Cánh hữu Reform UK.

Một số nghị sĩ thuộc các đơn vị bầu cử từng ủng hộ Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 bày tỏ lo ngại việc thăm dò ý kiến về chủ đề này có thể tạo đà cho phe đối lập. Thủ lĩnh đảng Reform UK, ông Nigel Farage, khẳng định một cuộc trưng cầu dân ý lần hai sẽ gây chia rẽ đất nước nghiêm trọng chưa từng có, đồng thời nhận định đây sẽ là động lực lớn cho sự nghiệp chính trị của ông.