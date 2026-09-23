Gần 50 học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch

Sáng 23-9, tại phường Bắc Nha Trang, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế năm 2026. Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở Du lịch trên toàn quốc.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trong 4 ngày (từ ngày 23 đến 26-9), học viên được bồi dưỡng các chuyên đề: Định vị và xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch; ứng dụng công nghệ số và AI trong xây dựng, quản lý và quảng bá sản phẩm du lịch; tổng quan về phát triển sản phẩm du lịch và một số kỹ năng xây dựng, phát triển, quản lý sản phẩm du lịch; một số nội dung cơ bản về phát triển sản phẩm và xúc tiến điểm đến du lịch trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, học viên sẽ đi thực tế tại một số địa điểm du lịch ở khu vực Nha Trang.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa cho học viên những tư duy mới, phương pháp luận hiện đại và kỹ năng thực tiễn trong việc định hình, quản lý trục sản phẩm du lịch quốc gia và địa phương. Qua đó, giúp học viên nhận diện đúng lợi thế cạnh tranh, tạo dựng bản sắc độc đáo cho điểm đến; đột phá trong quản trị dữ liệu, tối ưu hóa trải nghiệm của du khách và cá nhân hóa chiến dịch truyền thông; thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường quốc tế hậu biến động kinh tế toàn cầu.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.