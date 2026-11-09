Gần 50 học sinh 1 lớp, nhiều em chưa một ngày đến trường, cô giáo đến từng nhà xin trẻ đi học
Hơn 27 năm gắn bó với nghề giáo, cô Phạm Thị Tự, giáo viên Trường Phổ thông liên cấp TH-THCS Tân Đông (Tây Ninh) vẫn đau đáu chuyện giữ học sinh đến lớp. Có những em chưa từng học mẫu giáo, chưa biết chữ A, O; có phụ huynh không hợp tác, thậm chí xua đuổi giáo viên khi đến vận động con đi học.
Theo cô Tự, một trong những trở ngại lớn nhất là duy trì sĩ số học sinh. Trường có đông học sinh dân tộc Khmer, nhiều gia đình còn khó khăn, nhận thức về việc học chưa đồng đều. Có em nghỉ học cả tháng, giáo viên phải kiên trì đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Không ít lần, thầy cô bị phụ huynh từ chối tiếp đón, thậm chí xua đuổi.
“Có những lúc chúng tôi phải đi vận động rất vất vả, có khi bị phụ huynh đuổi, nhưng vẫn phải kiên trì để đưa các em trở lại trường”, cô Tự chia sẻ.
Áp lực càng lớn khi sĩ số mỗi lớp có thể lên tới gần 50 học sinh. Nhiều em chưa từng được học mẫu giáo, thậm chí chưa nhận biết những chữ cái đầu tiên như A, O. Với một giáo viên phải phụ trách số lượng học sinh đông như vậy, việc hướng dẫn từng em từ những kiến thức căn bản là thách thức không nhỏ.
Khó khăn còn đến từ điều kiện sinh hoạt của các gia đình. Nhiều phụ huynh làm nghề cạo mủ cao su, học sinh sống rải rác, cách xa trường. Do cha mẹ thường làm việc đến 8-9 giờ sáng mới trở về, việc đưa đón con đi học không phải lúc nào cũng thuận lợi. Cô Tự mong muốn có phương tiện đưa đón học sinh, chẳng hạn xe buýt học đường, để các em ở xa có thêm điều kiện đến lớp đều đặn.
Bên cạnh bài toán duy trì sĩ số, tình trạng thiếu giáo viên cũng là nỗi lo kéo dài. Theo cô Tự, khi hết thời gian hưởng chính sách thu hút, một số giáo viên chuyển công tác đến những địa bàn thuận lợi hơn. Nhà trường gặp khó khăn trong tuyển dụng, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh và Nghệ thuật.
“Chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để thu hút được giáo viên có kinh nghiệm, cả những thầy cô trẻ mới ra trường về công tác. Nếu tình trạng thiếu giáo viên tiếp diễn, học sinh vùng biên sẽ khó có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục đầy đủ như các địa bàn khác”, cô Tự bày tỏ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ thấu hiểu những khó khăn, trăn trở và mong muốn của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo Thứ trưởng, ngành Giáo dục luôn mong muốn sĩ số học sinh trong mỗi lớp được bảo đảm đúng quy định, không quá 35 học sinh đối với cấp tiểu học và 45 học sinh đối với cấp THPT. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương, điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng thiếu giáo viên vẫn phổ biến khiến sĩ số lớp học vượt xa quy định.
“Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, bởi giáo viên khó có thể quan tâm sát sao đến từng học sinh, nhất là tại những trường có đông học sinh dân tộc thiểu số”, Thứ trưởng nhìn nhận.
Đánh giá về đội ngũ giáo viên tham dự chương trình, với 34 thầy cô, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, sự hiện diện của các giáo viên không đơn thuần xuất phát từ mong muốn cải thiện chính sách tiền lương mà còn thể hiện tâm huyết với nghề, khát vọng cống hiến, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
“Đó là nơi thể hiện rõ nhất tâm huyết và giá trị của người thầy. Vì vậy, chúng tôi hết sức trân trọng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng cho biết, trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt chú trọng hoàn thiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, người học, đồng thời thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Những kiến nghị, trăn trở của giáo viên đã được Bộ tiếp nhận và đang từng bước nghiên cứu, triển khai.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gan-50-hoc-sinh-1-lop-nhieu-em-chua-mot-ngay-den-truong-co-giao-den-tung-nha-xin-tre-di-hoc-post366829.html