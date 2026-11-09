Gần 50 học sinh 1 lớp, nhiều em chưa một ngày đến trường, cô giáo đến từng nhà xin trẻ đi học

Theo cô Tự, một trong những trở ngại lớn nhất là duy trì sĩ số học sinh. Trường có đông học sinh dân tộc Khmer, nhiều gia đình còn khó khăn, nhận thức về việc học chưa đồng đều. Có em nghỉ học cả tháng, giáo viên phải kiên trì đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Không ít lần, thầy cô bị phụ huynh từ chối tiếp đón, thậm chí xua đuổi.

“Có những lúc chúng tôi phải đi vận động rất vất vả, có khi bị phụ huynh đuổi, nhưng vẫn phải kiên trì để đưa các em trở lại trường”, cô Tự chia sẻ.

Áp lực càng lớn khi sĩ số mỗi lớp có thể lên tới gần 50 học sinh. Nhiều em chưa từng được học mẫu giáo, thậm chí chưa nhận biết những chữ cái đầu tiên như A, O. Với một giáo viên phải phụ trách số lượng học sinh đông như vậy, việc hướng dẫn từng em từ những kiến thức căn bản là thách thức không nhỏ.

Cô Tự cho biết, cứ vào đầu năm học, giáo viên lại bước vào giai đoạn vất vả nhất. Thầy cô vừa phải ổn định nền nếp lớp học, vừa tìm cách bù đắp những khoảng trống kiến thức cho học sinh, đồng thời kiên trì vận động các em không bỏ học. Có những năm, áp lực công việc khiến cô sút vài cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khó khăn còn đến từ điều kiện sinh hoạt của các gia đình. Nhiều phụ huynh làm nghề cạo mủ cao su, học sinh sống rải rác, cách xa trường. Do cha mẹ thường làm việc đến 8-9 giờ sáng mới trở về, việc đưa đón con đi học không phải lúc nào cũng thuận lợi. Cô Tự mong muốn có phương tiện đưa đón học sinh, chẳng hạn xe buýt học đường, để các em ở xa có thêm điều kiện đến lớp đều đặn.

Bên cạnh bài toán duy trì sĩ số, tình trạng thiếu giáo viên cũng là nỗi lo kéo dài. Theo cô Tự, khi hết thời gian hưởng chính sách thu hút, một số giáo viên chuyển công tác đến những địa bàn thuận lợi hơn. Nhà trường gặp khó khăn trong tuyển dụng, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh và Nghệ thuật.

“Chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để thu hút được giáo viên có kinh nghiệm, cả những thầy cô trẻ mới ra trường về công tác. Nếu tình trạng thiếu giáo viên tiếp diễn, học sinh vùng biên sẽ khó có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục đầy đủ như các địa bàn khác”, cô Tự bày tỏ.

Với hơn 27 năm gắn bó với ngành giáo dục, điều cô Tự mong mỏi không chỉ là giữ được học sinh đến trường, mà còn là bảo đảm các em được học tập trong điều kiện tốt hơn, có đủ giáo viên và được tiếp cận những môn học cần thiết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Tự (người cầm micro) là một trong 34 giáo viên được lựa chọn tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Chiều 9/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu các nhà giáo tham gia chương trình.

Hoạt động nhằm ghi nhận, động viên những giáo viên đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các địa bàn còn nhiều khó khăn. Đằng sau những lớp học nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa là nỗ lực bền bỉ của những người thầy, người cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn kiên trì đưa từng học sinh đến trường, giữ cho hành trình học tập của các em không bị gián đoạn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ thấu hiểu những khó khăn, trăn trở và mong muốn của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Thứ trưởng, ngành Giáo dục luôn mong muốn sĩ số học sinh trong mỗi lớp được bảo đảm đúng quy định, không quá 35 học sinh đối với cấp tiểu học và 45 học sinh đối với cấp THPT. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương, điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng thiếu giáo viên vẫn phổ biến khiến sĩ số lớp học vượt xa quy định.

“Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, bởi giáo viên khó có thể quan tâm sát sao đến từng học sinh, nhất là tại những trường có đông học sinh dân tộc thiểu số”, Thứ trưởng nhìn nhận.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (đầu tiên từ phải qua trái) và Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho các giáo viên.

Đánh giá về đội ngũ giáo viên tham dự chương trình, với 34 thầy cô, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, sự hiện diện của các giáo viên không đơn thuần xuất phát từ mong muốn cải thiện chính sách tiền lương mà còn thể hiện tâm huyết với nghề, khát vọng cống hiến, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

“Đó là nơi thể hiện rõ nhất tâm huyết và giá trị của người thầy. Vì vậy, chúng tôi hết sức trân trọng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho biết, trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt chú trọng hoàn thiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, người học, đồng thời thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Những kiến nghị, trăn trở của giáo viên đã được Bộ tiếp nhận và đang từng bước nghiên cứu, triển khai.