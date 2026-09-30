Gần 50 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay không tính lãi suất

(ĐTO) Ngày 30-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp phối hợp chính quyền địa phương tổ chức trao hỗ trợ nguồn vốn vay không tính lãi suất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã: Vĩnh Hựu, Tân Hòa và Tân Thới.

Các hộ dân xã Vĩnh Hựu được hỗ trợ vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Theo đó, xã Tân Thới có 20 hộ, xã Vĩnh Hựu có 15 hộ, xã Tân Hòa có 12 hộ được xem xét tiếp nhận nguồn vốn vay ưu đãi. Mỗi hộ được hỗ trợ vay 5 triệu đồng, thời gian vay 24 tháng. Tổng kinh phí giải ngân 235 triệu đồng, do Hội Cannelle - Cộng hòa Pháp tài trợ năm 2026.

Nguồn vốn vay ưu đãi này thuộc Dự án “Hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình”, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ để cải thiện kinh tế và ổn định cuộc sống.