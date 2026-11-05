Gần 50 giáo viên, học sinh được tập huấn phòng, chống tảo hôn

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang trao tặng sổ tay tuyên truyền cho thành viên Ban Điều hành mô hình.

Chiều 5/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho Ban Điều hành mô hình “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trong đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1.

Hội nghị có gần 50 giáo viên, học sinh và thành viên Ban Điều hành mô hình tham dự. Các đại biểu được tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các chính sách hỗ trợ, giải pháp giảm thiểu tảo hôn; Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cùng những quy định pháp luật liên quan.

Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang trao tặng sổ tay tuyên truyền cho thành viên Ban Điều hành mô hình.