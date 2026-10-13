Gần 50 doanh nhân tham gia giao hữu bóng đá chào mừng ngày 13-10

Tham gia giải đấu có gần 50 doanh nhân đang sinh hoạt tại Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Các doanh nhân đã bốc thăm chia đội thi đấu giao hữu trên sân bóng đá 7 người.

Các doanh nhân đã tham gia giao hữu bóng đá chào mừng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là sự kiện giao hữu bóng đá đầu tiên sau Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Đây là cơ hội để các doanh nhân trong tỉnh có cơ hội tăng cường kết nối giao thương, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.