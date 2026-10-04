Gần 50 doanh nghiệp lữ hành khảo sát du lịch văn hóa dân tộc Chăm và Raglai

Ngày 4-10, ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho biết, hiệp hội sẽ tổ chức chuyến famtrip 4 ngày 3 đêm (từ ngày 9 đến 12-10) tại khu vực nam Khánh Hòa với thông điệp "Một hành trình - Hai di sản".

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai - một điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở khu vực nam Khánh Hòa.

Chương trình có sự tham gia của đại diện gần 50 doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh, nhằm thúc đẩy kết nối và quảng bá các sản phẩm du lịch khu vực nam Khánh Hòa. Các thành viên đoàn famtrip sẽ được trải nghiệm hai sự kiện văn hóa lớn của đồng bào Chăm là Lễ hội Katê và Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I - năm 2026 (diễn ra từ ngày 10 đến 12-10 tại xã Ninh Phước) để hiểu thêm về đời sống văn hóa và nghề gốm truyền thống của dân tộc Chăm. Tiếp đó, đoàn sẽ đến xã Bác Ái Tây để hòa mình vào không gian núi rừng và tìm hiểu đời sống văn hóa Raglai. Tại đây, đoàn trải nghiệm khu du lịch suối Ka Nhôn, lưu trú tại làng du lịch cộng đồng thôn Hành Rạc, dùng cơm và giao lưu lửa trại cùng đồng bào Raglai.

Ngoài ra, đoàn còn tham quan đồi cát Mũi Dinh (xã Phước Dinh) bằng xe địa hình, thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ, Bảo tàng Khánh Hòa cơ sở 2 và vườn nho. Chuyến famtrip sẽ khép lại bằng hội thảo tổng kết chương trình tại phường Phan Rang. Theo ông Phạm Minh Nhựt, việc quy tụ đại diện gần 50 đơn vị lữ hành là cơ hội để những người làm du lịch hiểu sâu hơn về du lịch khu vực nam Khánh Hòa, đưa sản phẩm du lịch di sản văn hóa và sinh thái ở nơi đây đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.