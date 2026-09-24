Gần 50 cựu chiến binh Tô Châu tham gia giữ môi trường, hành lang giao thông

Hội Cựu chiến binh phường Tô Châu trao quyết định thành lập mô hình cho Ban Chủ nhiệm.

Mô hình “Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn hành lang an toàn giao thông” có gần 50 thành viên, được chia thành 3 nhóm hoạt động tại các khu vực trên địa bàn phường, mỗi nhóm từ 10 - 12 người.

Các thành viên sẽ phối hợp phát quang cây cỏ, vệ sinh các tuyến đường, thu gom rác thải; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cùng giữ gìn hành lang an toàn giao thông.

Mô hình do Hội Cựu chiến binh phường Tô Châu triển khai, được ra mắt sáng 24/9. Ban Chủ nhiệm gồm 10 thành viên, do ông Nguyễn Văn Thông làm Chủ nhiệm.

Hoạt động hướng đến nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị và xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, an toàn.