Gần 50 cán bộ y tế được tập huấn công tác quản lý chất thải y tế

Ngày 24-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý chất thải y tế cho gần 50 cán bộ, nhân viên y tế tại các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được cập nhật chuyên đề về quản lý chất thải y tế.

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn lập kế hoạch quản lý chất thải y tế; cập nhật các quy định về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trong cơ sở y tế; hướng dẫn báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng cập nhật một số quy định về bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế; tìm hiểu bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp…

Các học viên trao đổi một số thắc mắc trong công tác quản lý chất thải y tế.

Cùng với việc cập nhật kiến thức, các học viên còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc phát sinh trong thực tế quản lý chất thải y tế tại cơ sở; qua đó góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ y tế được cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện công tác quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn tại các cơ sở y tế.