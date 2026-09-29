Gần 50.000 lượt dự thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn

Riêng trong tuần thi thứ 5 (từ 21 đến 27/9/2026), toàn tỉnh có 92/117 đơn vị tham gia với 10.420 lượt dự thi. Một số cơ quan, địa phương tiếp tục duy trì phong trào tốt và đạt kết quả cao như: xã Đoàn Kết (1.548 lượt), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (937 lượt), xã Thụy Hùng (671 lượt), xã Thất Khê (493 lượt)...

Căn cứ thể lệ cuộc thi và kết quả làm bài, Ban tổ chức đã ghi nhận trong tuần 5 có 11 cá nhân đạt giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).

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Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tổ chức đánh giá việc triển khai tại một số cơ quan, địa phương vẫn chưa đồng đều; còn có đơn vị chưa phát sinh lượt thi hoặc tỷ lệ tham gia còn thấp.

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong 3 tuần thi cuối, Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ đường link cuộc thi trên các nền tảng mạng xã hội, nhóm thông tin nội bộ; đồng thời chủ động biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt nhằm nâng cao số lượng, tỷ lệ tham gia trước khi cuộc thi kết thúc.