Pháo hoa rực rỡ trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam - Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Ảnh: QUANG PHÚC

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở VH-TT-DL Hà Nội cùng các cơ quan trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tham dự chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hà Nội được Trung ương giao chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Đồng chí khẳng định, Hà Nội sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC

Chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với sức sáng tạo của các thế hệ hôm nay, làm nổi bật tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Gần 50.000 khán giả cùng hòa nhịp trong chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC

Qua 22 tiết mục kết hợp âm nhạc, múa và hoạt cảnh sân khấu, chương trình đưa khán giả trở về những năm tháng hào hùng của dân tộc. Những thước phim tư liệu lịch sử đan xen với các ca khúc đã đi cùng năm tháng như “Người Hà Nội”, “Hạt gạo làng ta”, “Đất nước trọn niềm vui”…

Từ những giai điệu hào hùng về đất nước, sân khấu Mỹ Đình chuyển sang những sắc màu văn hóa vùng miền. Bên cạnh phần trình diễn của Mỹ Tâm, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm…, tiết mục “Bức tranh di sản” là điểm nhấn với sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và người dân đến từ những vùng đất có di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

Khán giả trẻ cùng hòa nhịp trong chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC

Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ cũng mang đến nét riêng cho đêm diễn. NSND Thanh Hoa cùng Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc “Made in Việt Nam”, trong khi mashup “Lý cò style - Rock hạt gạo” của Phương Mỹ Chi mang đến cách tiếp cận mới mẻ với âm nhạc dân gian.

Không khí đêm diễn càng trở nên sôi động với những ca khúc “Máu đỏ da vàng”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”… và lên đến cao trào khi các nghệ sĩ cùng cất tiếng hát “Rạng ngời văn hóa Việt Nam”.

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình kết hợp hòa tấu những giai điệu dân gian khép lại đêm nghệ thuật, để lại dư âm về tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.