Chương trình là sự kiện quy mô lớn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Đêm diễn thu hút hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng truyền hình.

Màn pháo hoa mở màn Chương trình. Ảnh: PV.

Tham dự chương trình có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và đông đảo nhân dân.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh dấu mốc lịch sử cách đây 80 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: Viết Thành.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định, lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị. Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi. Văn hóa là điều cha ông ta trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh di sản mà còn khẳng định nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một màu sắc, mỗi dân tộc một tiếng nói cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Bày tỏ niềm vinh dự khi Thủ đô ngàn năm văn hiến được đón tinh hoa văn hóa mọi miền về hội tụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Hà Nội sẽ tiếp tục gìn giữ di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, để truyền thống và hiện đại cùng tạo nên một Thủ đô đáng sống, nơi mọi người dân được sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. "Văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành việc làm tốt, ứng xử đẹp, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng", Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi gắm thông điệp tới nhân dân cả nước.

Các tiết mục hoành tráng tái hiện hành trình văn hóa Việt với ba chương: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi; Muôn sắc di sản; Bản sắc vươn xa. Ảnh: Ngọc Tú.

Sau nghi thức khai mạc, mạch cảm xúc của đêm nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" được dẫn dắt qua ba chương, tái hiện hành trình văn hóa Việt từ chiều sâu lịch sử đến khát vọng hội nhập đương đại.

Ở chương I với chủ đề "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", tinh thần từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 được khắc họa qua hoạt cảnh "Tiếng vọng ngàn năm" với giọng hát Quốc Thiên. Dòng chảy lịch sử tiếp nối bằng những ca khúc đi cùng năm tháng như liên khúc "Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh" do Anh Tú, Hương Tràm thể hiện; "Đường lên phía trước" qua phần trình diễn của Đông Hùng.

Đặc biệt, những màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. NSND Quang Thọ hòa giọng cùng Phạm Thu Hà và nhóm Oplus trong ca khúc "Người Hà Nội". NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng thế hệ ca sĩ trẻ Hòa Minzy, Erik đứng chung sân khấu trong "Đất nước trọn niềm vui". NSND Tấn Minh song ca cùng Quốc Thiên trong "Giai điệu tự hào".

Gần 50.000 khán giả hòa nhịp cùng Chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Quang Thái.

Khép lại chương II là tiết mục "Việt Nam tinh hoa" do Hoàng Thùy Linh, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú và Erik thể hiện cùng nhóm Bách Hoa bộ hành, tạo nên sự kết hợp giữa những sắc màu văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Nếu hai chương đầu tập trung tôn vinh cội nguồn và di sản thì chương III với chủ đề "Bản sắc vươn xa" mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại của văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới. Khán giả tại sân vận động Mỹ Đình liên tục hòa mình vào những màn giao thoa sáng tạo giữa chất liệu dân gian và âm nhạc đương đại.

Đáng chú ý, NSND Tự Long cùng Đông Hùng tạo bất ngờ khi kết hợp với hai nghệ sĩ trẻ Cheng và OSAD trong ca khúc "Tiếng ru cội nguồn". Tiếp đó, NSND Thanh Hoa hòa giọng cùng Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi trong "Made in Việt Nam".

Khép lại đêm nghệ thuật là màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn kết hợp hòa tấu âm nhạc dân gian đương đại giàu cảm xúc. Ảnh: Ngọc Tú.

Càng về cuối, sân khấu Mỹ Đình càng trở nên sôi động hơn với bản mashup "Lý cò style - Rock hạt gạo" của Phương Mỹ Chi, màn kết hợp giữa Đức Phúc và Hòa Minzy trong "Máu đỏ da vàng", cùng phần trình diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" của Noo Phước Thịnh.

Điểm nhấn ở phần kết chương trình là ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do nhóm DTAP sáng tác riêng với hàng chục nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng các diễn viên múa, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và sinh viên Thủ đô hòa nhịp, tạo nên khoảnh khắc thăng hoa cùng biển ánh sáng rực rỡ, hòa vào màn pháo hoa tầm cao được kích hoạt ngay từ những giai điệu đầu tiên của bài hát.

Khép lại đêm nghệ thuật là màn trình diễn pháo hoa kết hợp hòa tấu âm nhạc dân gian đương đại với chùm tác phẩm "Múa sạp xòe hoa - Trống cơm - Lý kéo chài - Lý ngựa ô". Sự hòa quyện giữa công nghệ ánh sáng hiện đại, pháo hoa nghệ thuật và âm hưởng dân tộc đã để lại dư âm sâu đậm, góp phần tôn vinh bản sắc và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong ngày hội lớn của non sông.