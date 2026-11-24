Gần 50.000 khán giả đến Mỹ Đình, cần đề phòng mưa trước giờ diễn

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chương trình dự kiến có khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia, thu hút khoảng 50.000 khán giả; trong đó có 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng.

Theo dự báo thời tiết cập nhật cho khu vực Mỹ Đình, từ 16h đến 19h ngày 24/11 có khả năng xuất hiện mưa rào, xác suất mưa khoảng 70%, nhiệt độ dao động 19-20 độ C. Đây là khoảng thời gian nhiều khán giả có thể di chuyển đến sân vận động và chờ vào khu vực tổ chức.

Từ 19h đến 22h, thời tiết được dự báo không mưa, nhiệt độ khoảng 18-19 độ C. Trong khoảng 22h đến 24h, trời tiếp tục không mưa, nhiệt độ giảm còn 17-18 độ C.

Sân khấu chương trình “Muôn sắc Việt Nam” trong buổi tổng duyệt tại Mỹ Đình. (Ảnh: BTC).

Như vậy, thời tiết trong thời gian diễn ra chương trình có xu hướng thuận lợi hơn so với khoảng thời gian trước giờ biểu diễn. Tuy nhiên, người dân đến Mỹ Đình nên chủ động mang theo áo mưa hoặc ô nếu di chuyển từ cuối giờ chiều, đồng thời chuẩn bị trang phục đủ ấm khi ở ngoài trời vào buổi tối.

Miền Trung đối mặt mưa lớn, có nơi trên 250mm

Trong khi Hà Nội chuyển rét, khu vực Trung Bộ được cảnh báo có mưa lớn. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tối 24/11 đến ngày 26/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến trong đợt có thể đạt 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đáng chú ý, mưa có khả năng tập trung trong thời gian ngắn, với cường độ có nơi vượt 80mm trong 3 giờ. Từ ngày 26/11, mưa lớn ở khu vực này có xu hướng giảm dần.

Trong ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa to. Từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ chuyển rét, Hà Nội thấp nhất 14-16 độ C

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và đang tiếp tục mở rộng xuống các khu vực khác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C. Riêng Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh, nhiều khu vực biển động, sóng cao. Vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn, triều cường và nguy cơ sạt lở bờ biển.