Gần 5% vốn Masan Consumer đổi chủ

Giá cổ phiếu của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã: MCH) kết phiên 9/10 ở mức 143.000 đồng/cổ phiếu, giảm 0,35%, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp. Vốn hóa doanh nghiệp đạt gần 187.000 tỷ đồng.

Thanh khoản MCH lập kỷ lục với hơn 65 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên. Trong đó, hơn 64,2 triệu cổ phiếu được sang tay qua phương thức thỏa thuận ở mức giá 150.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 9.641 tỷ đồng. Giao dịch khớp lệnh đạt 804.200 cổ phiếu, với giá trị gần 115 tỷ đồng. So với mức giá kết phiên, mức giá thỏa thuận mà mã MCH ghi nhận cao hơn gần 4,9%.

Giao dịch thỏa thuận quy mô lớn này đến từ hoạt động bán ra của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên hôm nay.

Trong một diễn biến khác, CTCP Đầu tư Lepus vừa đăng ký mua 73 triệu cổ phiếu MCH, tương đương 5,584% vốn điều lệ. Với thị giá 143.000 đồng/cổ phiếu tại phiên 9/10, số cổ phiếu đăng ký mua có giá trị ước tính hơn 10.400 tỷ đồng.

Lepus là một trong 66 công ty con thuộc hệ sinh thái Masan, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý đầu tư. Doanh nghiệp được Masan sở hữu 98% thông qua Công ty TNHH The Sherpa.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 9/10 đến 23/10, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Sau giao dịch, CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Masan Consumer từ 69,4% lên 74,98% vốn điều lệ. Việc mua thêm cổ phiếu nằm trong định hướng của Masan nhằm tăng thanh khoản MCH và mở rộng cơ sở nhà đầu tư, hướng tới nhóm nhà đầu tư tổ chức và chiến lược mới. Tập đoàn đặt mục tiêu từng bước nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) lên khoảng 25%, đồng thời vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của mình theo định hướng được công bố.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 18.549 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng đến từ nhiều ngành hàng. Trong 7 tháng, Omachi góp phần thúc đẩy doanh thu ngành thực phẩm tiện lợi tăng 17,6%; đồ uống đóng chai tăng 8%. Mảng chăm sóc gia đình và cá nhân (HPC) tăng 29%, được hỗ trợ bởi độ phủ trực tiếp của Retail Supreme. Hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Trong nửa đầu năm 2026, Masan Consumer ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.284 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Đầu tháng 8 vừa qua, mã MCH chính thức gia nhập rổ VN30. Mới đây, FTSE Russell cũng bổ sung cổ phiếu này vào FTSE Vietnam Index, với thay đổi có hiệu lực từ ngày 21/9.