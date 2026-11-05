Gần 5 triệu m³ xăng sinh học tiêu thụ, E10 chiếm hơn 92%

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, việc cung ứng, phân phối và tiêu thụ xăng sinh học sau gần 5 tháng triển khai cơ bản thực hiện đúng lộ trình, không xảy ra mất cân đối cung - cầu.

Sau gần 5 tháng triển khai trên toàn quốc, lượng xăng sinh học E5 và E10 tiêu thụ đạt khoảng 4,93 triệu m³, trong đó E10 chiếm 92,09%. Ảnh minh họa: PVOil.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,93 triệu m³. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, còn E5 chiếm 7,91%.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Đến nay, cả nước có 11 doanh nghiệp được cấp phép, với tổng công suất khoảng 1,41 triệu m³/tháng, trong khi nhu cầu tiêu thụ ở mức khoảng một triệu m³/tháng.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, năng lực hiện có giúp thị trường duy trì khoảng 30% công suất dự phòng, phục vụ việc ứng phó khi phát sinh tình huống bất thường.

Đối với nguồn nguyên liệu, ba nhà máy sản xuất ethanol E100 trong nước tiếp tục duy trì hoạt động. Bộ Công Thương kỳ vọng khi nhu cầu ổn định, các nhà máy từng dừng sản xuất có thể được khôi phục, bổ sung nguồn cung và tăng khả năng chủ động về nguyên liệu.

Giá xăng E10 và phản hồi từ thị trường

Về giá bán, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, xăng E10 được duy trì tương đối ổn định trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động. Từ khi triển khai đến kỳ điều hành ngày 22/10, giá xăng E10RON95-III đã trải qua 19 lần điều chỉnh, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, giá cơ sở xăng E10RON95-III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ ngày 14/10 và thấp hơn xăng E5RON92 là 148 đồng/lít.

Liên quan đến chất lượng sản phẩm, Bộ Công Thương cho biết công tác kiểm tra, giám sát hoạt động pha chế, đo lường và chất lượng xăng sinh học được duy trì. Trong quá trình triển khai, cơ quan quản lý chưa ghi nhận sai phạm mang tính hệ thống.

Bộ Công Thương đã tiếp nhận 315 ý kiến phản ánh của người tiêu dùng, trong đó 314 ý kiến tập trung vào tháng 6 và tháng 7. Đến tháng 9 và tháng 10, số lượng phản ánh gần như không còn.

Về tác động môi trường, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết thời gian triển khai khoảng 5 tháng chưa đủ để đưa ra đánh giá toàn diện. Kết quả quan trắc tại các địa điểm còn khác nhau, chưa phản ánh được xu hướng chung về chất lượng không khí và mức giảm phát thải.

Việc đánh giá hiệu quả môi trường của xăng sinh học sẽ tiếp tục dựa trên kết quả đo đạc thực tế trong thời gian tới.