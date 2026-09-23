Gần 5 nghìn lượt đoàn viên tham gia chương trình “Gian hàng ưu đãi - Ngày hội đoàn viên”

Hoạt động mang đến nhiều sản phẩm thiết yếu với giá ưu đãi, cùng các chương trình giao lưu, trò chơi và quà tặng, góp phần chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên.

Người lao động Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong được mua hàng với giá ưu đãi.

Theo đó, Công đoàn Công ty kết nối với một số đối tác của các nhãn hàng Unilever, Velosar để tổ chức các gian hàng ngay tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để công nhân, người lao động tiếp cận, lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Nhiều mặt hàng thiết yếu được giới thiệu như: Nước giặt, hạt nêm, dầu gội, sữa tắm… Các sản phẩm được cung cấp với chính sách ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động bằng hình thức giảm giá bán, tặng quà…

Bên cạnh hoạt động mua sắm, công nhân còn được tham gia các trò chơi và nhận những phần quà từ chương trình, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong thời gian nghỉ giữa ca và sau giờ làm việc.

Kết thúc chương trình, khoảng 9 nghìn sản phẩm được bán với giá ưu đãi cho công nhân lao động với giá trị hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.