Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Giới chức y tế Italy cho biết có bằng chứng cho thấy nhiệt độ tăng cao và mùa ấm kéo dài hơn đang tạo điều kiện cho muỗi lây lan virus Tây sông Nile trên một khu vực rộng lớn hơn, trong thời gian dài hơn.