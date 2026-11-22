Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (giữa, hàng đầu) đồng diễn dân vũ cùng hội viên, phụ nữ Thủ đô

Chương trình có điểm cầu chính tại Bảo tàng Hà Nội và 2 điểm cầu kết nối tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm) vad Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy (xã Quốc Oai), thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

Điểm nhấn là màn đồng diễn dân vũ trên nền 2 ca khúc "Tôi yêu Áo dài Việt Nam" và "Vũ điệu kết đoàn". Gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ biểu diễn tại Bảo tàng Hà Nội, kết nối với gần 5.000 hội viên tại các xã, phường.

Tại 2 điểm cầu kết nối, các hội viên mặc áo dài, đồng diễn và xếp hình cờ Tổ quốc, chữ "HÀ NỘI", thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về Thủ đô.

Trong khuôn khổ chương trình, 5 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang được giới thiệu. Các thiết kế khai thác nhiều chất liệu, kiểu dáng và phong cách, từ cổ phục, thổ cẩm, gấm hoa đến áo dài cưới hỏi, lễ hội và trang phục dành cho gia đình.

Những bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang được giới thiệu tại chương trình

Thông qua các màn trình diễn nghệ thuật, chương trình đã giới thiệu sự đa dạng của áo dài Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng hiện diện của trang phục truyền thống trong đời sống hiện đại.

Nhân dịp này, Hội LHPN TP Hà Nội đã trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến "Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài". Theo đó, từ gần 600 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 5 giải chuyên đề.

Hội LHPN TP Hà Nội đã trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến "Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài"

Các bức ảnh đã ghi lại hình ảnh phụ nữ trong tà áo dài tại những không gian văn hóa, di tích, danh thắng của Hà Nội, qua đó góp phần quảng bá vẻ đẹp của Thủ đô và tình yêu di sản dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng áo dài và học bổng cho 50 nữ sinh THPT có nhiều nỗ lực trong học tập. Hoạt động nhằm động viên các em tiếp tục phấn đấu, đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu áo dài và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam trong thế hệ trẻ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, mỗi bức ảnh dự thi là một câu chuyện đẹp về di tích, di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội và tình yêu dành cho tà áo dài. Việc trao tặng áo dài, học bổng không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia, động viên mà còn góp phần trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp tới thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại chương trình

Bà Lê Kim Anh bày tỏ mong muốn mỗi phụ nữ Thủ đô sẽ trở thành một sứ giả lan tỏa bản sắc Việt thông qua tà áo dài; đưa trang phục này hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống gia đình và cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

* Một số hình ảnh đẹp trong chương trình đồng diễn áo dài với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô - Tự hào Áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt":

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cùng các hội viên, phụ nữ nhảy dân vũ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương (hàng đầu, giữa) nhảy dân vũ

Các hội viên, phụ nữ đồng diễn dân vũ tại điểm cầu chính Bảo tàng Hà Nội

Hội viên, phụ nữ đồng diễn dân vũ tại các điểm cầu xã, phường