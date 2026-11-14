Gần 5.200 vận động viên đăng ký tham gia Giải "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026"

Chiều 14-11, Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” chính thức đóng cổng đăng ký, sẵn sàng cho ngày tranh tài.

Theo Ban tổ chức, giải thu hút gần 5.200 vận động viên đăng ký tham gia. Trong đó, cự ly 5km có số lượng đăng ký nhiều nhất, tiếp đến là 21km và 10km.

Các vận động viên tập luyện chuẩn bị cho giải.

Giải sẽ chính thức khởi tranh vào tối 12-12. Điểm xuất phát, về đích và tổ chức trao giải tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang). Cung đường chạy là tuyến đường ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

Giải "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026" do UBND tỉnh chỉ đạo; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức. Công ty Cổ phần VietRace365 là đơn vị vận hành; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa là đơn vị tài trợ chính.

Với thông điệp “Lan tỏa tình yêu biển đảo”, giải không chỉ là sân chơi thể thao mà còn hướng đến các hoạt động nhân văn, trong đó có chương trình mổ mắt miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.