Gần 5.000 người sơ tán do ngập lụt ở Bangkok, Thái Lan

Theo AFP, Chính quyền Thủ đô Bangkok (BMA) ngày 27/9 thông báo gần 4.900 người đã được sơ tán đến các điểm trú ẩn, trong khi khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ. Tình hình nghiêm trọng buộc giới chức phải ban bố tình trạng thảm họa trên toàn thủ đô.

Cơ quan khí tượng cho biết một số khu vực ở Bangkok ghi nhận lượng mưa hơn 330 mm trong khoảng thời gian từ ngày 24-27/9. Tháng 9 thường là cao điểm mùa mưa tại Thái Lan, song một số người dân Bangkok cho rằng tình trạng năm nay nghiêm trọng hơn.

“Nhà của chúng tôi bị ngập khoảng 30 giờ đồng hồ. Lần này, mực nước cao hơn trận lũ năm 2011,” AFP dẫn chia sẻ của anh Kosin Nilset, 44 tuổi - một cư dân sống dọc kênh Premprachakorn ở vùng ngoại ô Bangkok.

Tình trạng ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan, ngày 27/9. Ảnh: Bangkok Post

Các đợt lũ lụt trên diện rộng tại nhiều khu vực ở quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2011 đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và làm hư hại hàng triệu ngôi nhà.

Anh Kosin và gia đình đã kê cao đồ đạc khi nhận thấy mực nước dâng vượt tường chắn của kênh. Tuy nhiên, tầng trệt ngôi nhà vẫn bị ngập nước. “Ít nhất thì nước máy và điện vẫn hoạt động,” anh Kosin cho hay.

BMA cho biết mực nước tại hệ thống kênh rạch của thủ đô vẫn ở mức cao vào sáng 27/9, trong khi cơ quan chức năng đang nỗ lực đẩy nhanh việc tiêu thoát nước. Bangkok và các tỉnh lân cận được dự báo tiếp tục có mưa trong ngày 27/9, nhưng lượng mưa sẽ bắt đầu giảm từ ngày 28/9.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng một số tuyến đường vẫn bị ngập, đồng thời kêu gọi người dân tránh di chuyển nếu không thực sự cần thiết. Trước đó, vào tối 26/9, ông Chadchart đã tới thăm một điểm trú ẩn tạm thời tại một trường học ở khu vực Kheha Romklao, nơi khoảng 1.000 người đã được sơ tán.

Theo BMA, hàng trăm trường học trong thành phố sẽ đóng cửa ngày 28/9.

Tình trạng ngập lụt cũng khiến người dân đổ xô mua nhu yếu phẩm. Một số cửa hàng tiện lợi đã hết hàng trên các kệ vào cuối tuần. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi người dân không hoảng loạn mua hàng, đồng thời cảnh báo hành vi tăng giá hàng hóa là hành vi phạm pháp.

Tại khu vực dọc kênh Premprachakorn, bà Thidarat Silsuwan, 56 tuổi, sống một mình trong căn nhà bị ngập một phần, cho biết bà không muốn tới điểm trú ẩn mà ở lại dọn dẹp và cố gắng cứu vãn đồ đạc.

“Tôi đã ngủ trên bàn suốt hai ngày nay. Tôi đã cố kê mọi thứ lên cao, nhưng đành bỏ cuộc với những thiết bị điện lớn như tủ lạnh và máy giặt. Tôi đoán là chúng đã hỏng rồi,” bà Thidarat Silsuwan nói với AFP.