Gần 5.000 người dân phường Đông Hải được khám sức khỏe miễn phí

Từ ngày 21 đến 25-9, Trạm Y tế phường Đông Hải phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho khoảng 5.000 người dân trên địa bàn phường.

Đợt khám tập trung ưu tiên các nhóm đối tượng gồm: Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và người mắc bệnh mạn tính.

Đo huyết áp cho người cao tuổi tại điểm khám sức khỏe trên địa bàn phường Đông Hải.

Tại các điểm khám, người dân được khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, khám nội khoa, xét nghiệm máu, điện tim, xét nghiệm nước tiểu. Bên cạnh đó, đội ngũ y, bác sĩ tư vấn về chế độ chăm sóc, theo dõi sức khỏe, góp phần phát hiện sớm các bệnh lý và yếu tố nguy cơ.

Thông qua chương trình, phường Đông Hải hướng đến mục tiêu chủ động phát hiện, quản lý sức khỏe người dân; đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin khám, chữa bệnh vào hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

THANH PHONG