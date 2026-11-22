Ngày Văn hoá Việt Nam

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Được tổ chức tại điểm cầu chính Bảo tàng Hà Nội, chương trình kết nối trực tuyến với hai điểm cầu tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm) và Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy (xã Quốc Oai), cùng sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tại các xã, phường.

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: BTC

Điểm nhấn là màn đồng diễn dân vũ trên nền các ca khúc “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” và “Vũ điệu kết đoàn”. Gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tại Bảo tàng Hà Nội cùng gần 5.000 hội viên tại các xã, phường hòa nhịp trong sắc áo dài rực rỡ, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, tự tin và năng động của phụ nữ Thủ đô.

Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, tự tin, năng động trong trang phục áo dài

Bên cạnh màn đồng diễn, chương trình còn giới thiệu năm bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, kết nối vẻ đẹp truyền thống với hơi thở hiện đại; tổ chức biểu diễn Zumba, trao tặng áo dài, học bổng cho 50 nữ sinh trung học phổ thông có nhiều nỗ lực trong học tập với thông điệp “Tặng áo dài - Trao ước mơ xanh”.

Màn trình diễn ấn tượng với những bộ sưu tập áo dài, kết nối vẻ đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại tại sân khấu Bảo tàng Hà Nội

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài” năm 2026. Cuộc thi thu hút 660 tác phẩm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của phụ nữ trong tà áo dài tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và không gian văn hóa của Hà Nội.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp áo dài mà còn góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về văn hóa dân tộc, khuyến khích phụ nữ và cộng đồng chung tay gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.