Gần 47.000 căn nhà ở xã hội hoàn thành từ đầu năm 2026

Cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai ở các giai đoạn khác nhau. Ảnh minh họa.

Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước có 170 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, quy mô 46.962 căn; đồng thời khởi công 128 dự án với 183.293 căn. Trong số căn hộ thuộc các dự án khởi công, có 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn để cho thuê.

Lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai ở các giai đoạn khác nhau, với tổng quy mô 910.933 căn, tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng.

Trong đó, 363 dự án đã hoàn thành, cung cấp 216.626 căn hộ, với tổng mức đầu tư khoảng 200.076 tỷ đồng. Có 293 dự án đã khởi công và đang xây dựng, quy mô 363.065 căn, tổng mức đầu tư khoảng 335.327 tỷ đồng. Ngoài ra, 291 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp thêm 331.242 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 305.935 tỷ đồng.

“Tổng quy mô nhà ở xã hội tại các dự án đã hoàn thành, đang xây dựng và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 91% chỉ tiêu đặt ra tại Đề án phát triển nhà ở xã hội. Phần tiếp theo triển khai từ nay đến năm 2030”, ông Hà Quang Hưng khẳng định.

Đáng chú ý, phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành một trong những trọng tâm của chính sách nhà ở. Đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có bố trí nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng số 63.970 căn dành cho thuê.

Riêng trong năm 2026, cả nước đã hoàn thành hơn 8.300 căn nhà ở cho thuê, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành 18.049 căn, tương đương 105% chỉ tiêu được giao.

Việc tăng nguồn cung nhà ở cho thuê được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân và những nhóm chưa đủ điều kiện tài chính để mua nhà. Tuy nhiên, số lượng căn hộ dự kiến hoàn thành trong cả năm vẫn cần được hiện thực hóa bằng tiến độ thi công, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trình Chính phủ, Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dự kiến diễn ra trong tháng 10-2026.

Cùng với đó, Bộ tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong tình hình mới; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định thị trường bất động sản, hướng tới phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.