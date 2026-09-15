Gần 450 nghìn học sinh tham gia Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' năm học 2025-2026

Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phối hợp, tổ chức Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Theo Báo cáo của Cảnh sát biển, Đề án 3934 được triển khai trong điều kiện tình hình biển, đảo và các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển tiếp tục được quan tâm sâu sắc; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và truyền thông tạo nhiều phương thức mới trong tiếp cận, giáo dục cho đối tượng học sinh. Đề án được triển khai với phạm vi rộng, có sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong quá trình triển khai, Cảnh sát biển Việt Nam vừa tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt, vừa nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, mô hình nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa của cuộc thi nói riêng và công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo trong thế hệ trẻ nói chung; đồng thời chủ động đề xuất và triển khai thực hiện thắng lợi những nội dung mới, có quy mô và tầm vóc lớn như chương trình Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải cuộc thi năm học 2025-2026.

Ban Chỉ đạo Đề án đã phát huy tốt vai trò trong chỉ đạo, định hướng, ban hành các văn bản hướng dẫn kết hợp theo dõi tiến độ, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, mục tiêu, lộ trình và nội dung nhiệm vụ Đề án đã xác định.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức 117 cuộc thi trên địa bàn 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo địa giới hành chính mới, trong đó có 21/21 tỉnh, thành phố ven biển) theo 3 vòng thi: cấp cụm xã, phường (trước đây là cấp huyện), cấp tỉnh, cấp khu vực và một số cuộc thi tại các địa bàn trọng điểm. Cụ thể như sau:

Vòng thi cấp xã (phường, thị trấn) tổ chức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 85 cuộc thi trên địa bàn 313 xã, phường ven biển thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 35 cuộc thi trực tuyến, 50 cuộc thi trực tiếp; với sự tham gia của 481.950 học sinh đến từ 919 trường Trung học cơ sở. Các Ban tổ chức đã trao 4.340 giải thi trực tuyến; 644 giải thi trực tiếp.

Vòng thi cấp tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tiếp theo format gameshow “Rung chuông vàng”. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 21 cuộc thi tại 21 tỉnh, thành phố ven biển, mỗi Cuộc thi gồm 100 học sinh trực tiếp dự thi và hơn 14 nghìn đại biểu, giáo viên, phụ huynh, học sinh tham gia cổ vũ; trao 288 giải (gồm Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích).

Ở Vòng thi cấp khu vực, 4 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã tổ chức 6 cuộc thi; mỗi khu vực gồm từ 3 đến 5 đội thi đại diện cho các tỉnh, thành phố; mỗi đội thi có 5 thí sinh, có 5.500 đại biểu và học sinh trực tiếp tham gia cổ vũ. Các cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của các Đài Phát thanh Truyền hình địa phương, livestream trực tiếp trên các nền tảng số thu hút đông đảo người theo dõi và tương tác trực tiếp.

Tính đến tháng 8/2026, các Bộ Tư lệnh Vùng đã hoàn thành khoảng 90% mục tiêu Đề án xác định trong giai đoạn 2024-2027: Đã tổ chức cuộc thi đạt 90% tại các xã, phường ven biển thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (với 100% các trường trung học cơ sở và trung bình hơn 80% học sinh bậc trung học cơ sở tham gia, nhiều địa phương đạt tỉ lệ hơn 95% học sinh tham gia). Đồng thời tổ chức một số cuộc thi tại các địa bàn trọng điểm thuộc thành phố Hà Nội và các đảo tiền tiêu.

Trung tướng Bùi Quốc Oai trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân.

Sau hai năm triển khai Đề án, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp hơn 50 cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội sản xuất, đăng tải hơn 3.000 lượt tin, gần 40 phóng sự và hơn 300 bài viết. Đặc biệt, 6 cuộc thi cấp khu vực được truyền hình và livestream trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của các đài phát thanh-truyền hình địa phương, biên tập phát sóng 6 số trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem, tiếp cận trên các nền tảng số cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân theo dõi trên các kênh sóng truyền hình.

Thông qua cuộc thi, đã có hơn 1.700 suất học bổng, 546 xe đạp, 360 bộ dụng cụ học tập được trao tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; 43 tivi, 4 bộ máy vi tính, 210 bộ máy tính casio, 16 ghế đá, 210 dụng cụ học tập, 150 bộ sách vở phục vụ hoạt động giảng dạy tặng các nhà trường và nhiều phần quà thiết thực khác với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định và trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức cuộc thi.