Gần 408 tỷ đồng, Tây Ninh thay đổi diện mạo thể thao cơ sở

Tỉnh Tây Ninh dự kiến triển khai Khu liên hợp thể thao tỉnh giai đoạn 2027 - 2030, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao của tỉnh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo đó, chiến lược 5 năm tới của tỉnh là tập trung nguồn lực hướng về cơ sở, từng bước xóa bỏ sự chênh lệch bất cập giữa các địa phương sau sáp nhập; đồng thời siết chặt kỷ cương nhằm kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực trong đầu tư hạ tầng thể thao.

Tây Ninh xác định phát triển thể dục, thể thao quần chúng là nền tảng bền vững để nâng cao thể lực, tầm vóc người dân và phát hiện tài năng thể thao thành tích cao.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40% dân số và tỷ lệ gia đình tập luyện thường xuyên đạt trên 27,5%. Hệ thống thi đấu được duy trì quy mô lớn với 25 - 30 giải cấp tỉnh/năm và 8 - 10 giải cấp xã/năm. Đồng thời, toàn tỉnh phấn đấu phát triển 14 tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao. Tại cơ sở, mỗi xã, phường có ít nhất 15 câu lạc bộ thể dục thể thao, các cơ quan có từ 30 người trở lên đều thành lập ít nhất 1 câu lạc bộ. Đặc biệt, công tác giáo dục thể chất trường học được đầu tư chiều sâu với chỉ tiêu 100% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, 100% trường thực hiện chương trình nội khóa và trên 90% trường tổ chức ngoại khóa. Để chủ động phòng, chống đuối nước, tỉnh đặt mục tiêu 70% trường tiểu học triển khai chương trình dạy bơi, hướng tới năm 2030 có 30% học sinh tiểu học và 65% học sinh trung học cơ sở biết bơi.

Tỉnh đặt chỉ tiêu diện tích đất dành cho hoạt động thể dục thể thao đạt 3m2/người dân; mỗi xã, phường có từ 2 - 3 sân bóng đá 11 người đủ chuẩn hoặc sân vận động; 50% xã, phường có nhà thi đấu đa năng và 100% xã, phường có thiết chế thể thao đáp ứng tiêu chuẩn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 là gần 408 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước dự kiến bảo đảm gần 308 tỷ đồng (cấp tỉnh 120 tỷ đồng, cấp xã gần 188 tỷ đồng), còn lại 100 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa. Trong đó dự kiến dành 130 tỷ đồng từ ngân sách cấp xã để xây dựng 13 nhà thi đấu thể thao cấp xã, phường; 50 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp các cụm dụng cụ tập luyện ngoài trời tại 96 xã, phường (bình quân khoảng 10 tỷ đồng/năm) và 35 tỷ đồng cho việc sửa chữa, nâng cấp sân bãi, thiết chế thể dục thể thao cấp xã và các công trình hiện có. Tỉnh tập trung vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư 85 tỷ đồng xây dựng sân bãi, nhà tập, hồ bơi, sân bóng đá, cầu lông và 15 tỷ đồng tài trợ trang thiết bị, giải thi đấu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, tỉnh đang yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải bảo đảm sự hài hòa, thống nhất trong chỉ đạo giữa các địa bàn sau sáp nhập, tránh tình trạng chồng chéo, phân tán; từng bước khắc phục ngay sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và phong trào thể dục thể thao giữa các địa phương hợp nhất, rà soát thống nhất hệ thống chỉ tiêu để hướng tới phát triển đồng đều, bền vững trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, hạn chế về đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất; đồng thời, chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực thể thao. Các địa phương xây dựng cơ chế vận hành cơ sở vật chất hiệu quả, tuyệt đối tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước và nhân dân.