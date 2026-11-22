Liên đoàn Taekwondo Hà Nội với sự ủy quyền của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã cùng Câu lạc bộ Taekwondo Tâm Việt tổ chức kỳ thi thăng cấp Taekwondo quý IV năm 2026 vào ngày 22-11. Kỳ thi được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Từ Liêm, thu hút gần 400 võ sinh thuộc các điểm tập, lớp tập trên nhiều phường với sự hướng dẫn, huấn luyện của các huấn luyện viên thuộc Câu lạc bộ Taekwondo Tâm Việt.

Quang cảnh kỳ thi thăng cấp Taekwondo quý IV năm 2026 của Câu lạc bộ Taekwondo Tâm Việt tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Từ Liêm, ngày 22-11. Ảnh: Tâm Việt.

Cụ thể, các võ sinh đến từ nhiều cơ sở như: Câu lạc bộ phường Nghĩa Đô, phường Phú Thượng, Trường Tiểu học Nghĩa Tân, chung cư The Nine, chung cư FLC Đại Mỗ và chung cư Samsora. Sự tham gia đông đảo của võ sinh ở nhiều lứa tuổi cho thấy sức lan tỏa của phong trào Taekwondo tại các khu dân cư, trường học trên địa bàn thành phố.

Theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ Taekwondo Tâm Việt Nguyễn Thị Mỹ Lệ, kỳ thi là hoạt động chuyên môn được duy trì định kỳ, với sự định hướng của Liên đoàn Taekwondo Hà Nội nhằm đánh giá quá trình rèn luyện, khả năng tiếp thu kỹ thuật và sự tiến bộ của từng võ sinh. Đây cũng là dịp để các em kiểm tra bản lĩnh, sự tự tin, tinh thần vượt khó sau thời gian tập luyện; đồng thời tạo động lực để đội ngũ huấn luyện viên tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phong trào.

Đông đảo võ sinh tham gia kỳ thi. Ảnh: Tâm Việt.

Có mặt tại kỳ thi, đánh giá về ý nghĩa của việc duy trì, chuẩn hóa các kỳ thi phong trào, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Đào Quốc Thắng nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của Taekwondo không chỉ nằm ở việc rèn luyện kỹ thuật, chinh phục đẳng cấp hay giành huy chương, mà còn ở giáo dục đạo đức võ đạo, lòng kiên trì, tinh thần tôn trọng và lễ phép. Hiện nay, hệ thống của Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội đang quản lý trên 70 CLB thành viên với trên 112 điểm tập trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, ước tính có 14.000 đến 15.000 võ sinh tập luyện thường xuyên môn Taekwondo. Khi phong trào cơ sở được xây dựng bài bản, quy củ và rộng khắp, đây sẽ là nền tảng để phát hiện, bồi dưỡng tài năng cho thể thao Thủ đô, đồng thời góp phần hình thành những công dân khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về nhân cách.

Tại kỳ thi, dưới sự giám sát của hội đồng chuyên môn, các võ sinh lần lượt thực hiện những nội dung theo quy định của từng cấp đai. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, nhiều võ sinh thể hiện động tác dứt khoát, đúng kỹ thuật, cho thấy sự tiến bộ qua quá trình tập luyện.

Dịp này, Ban tổ chức cũng vinh danh võ sinh Trần Lý Hà Giang thuộc CLB Tâm Việt với thành tích giành Huy chương đồng nội dung biểu diễn đồng đội tại Giải vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2026.