Sáng 21/11, tại Cụm sân Pickleball Hanaka CLUBHOUSE, phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh, Vòng chung kết toàn quốc Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Liên đoàn Pickleball Việt Nam tổ chức.

Giải đấu năm nay thu hút gần 400 vận động viên, tương ứng 195 đôi đăng ký tranh tài. Các vận động viên sẽ thi đấu trong hai ngày 21 và 22/11, ở tám nội dung thuộc hai hạng Intermediate và Advanced. Với số lượng người tham gia đông đảo, giải trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý của cộng đồng thanh niên và doanh nhân trẻ trên cả nước.

Vòng chung kết Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026 khai mạc sáng ngày 21/11 diễn ra tại Thành phố Bắc Ninh, quy tụ gần 400 vận động viên. (Ảnh: BTC)

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Đỗ Tuấn Hanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hàng trăm vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026. (Ảnh: BTC)

Về phía lãnh đạo thành phố Bắc Ninh có ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chương trình còn có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực.

Tám nội dung thi đấu, tổng giải thưởng 345 triệu đồng

Ở hạng Intermediate, các vận động viên tranh tài trong năm nội dung; hạng Advanced có ba nội dung. Việc phân chia thành hai hạng đấu tạo điều kiện để các đôi vận động viên thi đấu theo nhóm trình độ, đồng thời tăng tính cạnh tranh ở từng nội dung.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thi đấu tại giải Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026 (Ảnh: BTC)

Theo thể thức của Ban tổ chức, các đôi được chia bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. Những đôi có thành tích tốt sẽ giành quyền bước vào vòng loại trực tiếp, tiếp tục cạnh tranh để tìm ra nhà vô địch. Các đội lần lượt tranh các vị trí Nhất, Nhì và Ba ở từng nội dung.

Tổng giá trị tiền thưởng của giải lên tới 345 triệu đồng. Đây là mức thưởng được phân bổ cho các nội dung thi đấu, tạo thêm động lực để vận động viên nỗ lực thể hiện năng lực và hướng tới thành tích cao nhất.

Các vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026 . (Ảnh: BTC)

Không chỉ là cuộc tranh tài về chuyên môn, giải đấu còn là dịp để các vận động viên, hội viên thanh niên và doanh nhân trẻ từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu. Thông qua hoạt động thể thao, các mối quan hệ kết nối trong cộng đồng được mở rộng, góp phần tạo nên không khí gắn kết giữa những người cùng chung niềm đam mê.

Pickleball là môn thể thao kết hợp một số yếu tố của tennis, cầu lông và bóng bàn, có cách tiếp cận tương đối linh hoạt với nhiều nhóm người chơi. Những năm gần đây, môn thể thao này thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng, trong đó có giới trẻ và doanh nhân.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao cờ lưu niệm cho các vấn động viên tại Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026. (Ảnh: BTC)

Việc tổ chức vòng chung kết toàn quốc với gần 400 vận động viên cho thấy sức hút của sân chơi Pickleball trong cộng đồng thanh niên. Hai ngày thi đấu tại Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, giao lưu và kết nối trong lực lượng thanh niên Việt Nam.