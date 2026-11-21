Vòng Chung kết toàn quốc với sự tham gia tranh tài của 195 đôi vận động viên ở 8 nội dung thi đấu thuộc 2 hạng Intermediate và Advanced.

Trong đó, hạng Intermediate gồm 5 nội dung: đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam trên 35 tuổi, đôi nam nữ dưới 35 tuổi, đôi nam nữ trên 35 tuổi và đôi nữ không phân biệt nhóm tuổi.

Hạng Advanced gồm 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, không phân biệt nhóm tuổi.

Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hình thức chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó lựa chọn các đôi có thành tích tốt vào vòng loại trực tiếp và tranh chức vô địch.

Lễ khai mạc Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026 vừa diễn ra vào sáng ngày 21-11 tại Bắc Ninh

Việc phân hạng vận động viên được thực hiện theo các tiêu chí chuyên môn của Ban Tổ chức, bảo đảm tính phù hợp, công bằng và chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Tại hạng Advanced, nội dung đôi nam có mức thưởng cao nhất với 30 triệu đồng cho giải Nhất, 15 triệu đồng cho giải Nhì và 10 triệu đồng cho mỗi giải Ba.

Hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ có mức thưởng lần lượt là 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho mỗi giải Ba.

Tại hạng Intermediate, giải Nhất mỗi nội dung sẽ được nhận mức thưởng 20 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng.

Tổng giá trị tiền thưởng của Giải là 345 triệu đồng.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các vận động viên

Ngoài ra, Ban Tổ chức dự kiến trao 3 giải chuyên đề cùng các phần quà lưu niệm từ đơn vị tài trợ, đồng hành.

Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 kỳ vọng trở thành điểm hẹn thể thao ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên; mở rộng mạng lưới kết nối giữa các tổ chức Hội, doanh nhân trẻ, câu lạc bộ và những người yêu thích Pickleball trên cả nước.

Trận đấu đôi nam diễn ra ngay sau lễ khai mạc

Thông qua giải đấu, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên trong xây dựng lối sống tích cực, phát triển thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, chủ động hội nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước…

Phát biểu khai mạc giải đấu, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2026), nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên; tạo môi trường giao lưu, kết nối, rèn luyện và phát huy năng lực của hội viên, thanh niên. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam khỏe mạnh, năng động, trách nhiệm và hội nhập.