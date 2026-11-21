Ngày 21/11, tại Bắc Ninh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Liên đoàn Pickleball Việt Nam tổ chức Vòng Chung kết toàn quốc Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Dự lễ khai mạc có anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lê Hải Long – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Giải đấu được tổ chức nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên; tạo môi trường giao lưu, kết nối, rèn luyện và phát huy năng lực của hội viên, thanh niên. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam﻿ khỏe mạnh, năng động, trách nhiệm và hội nhập. Ảnh: Xuân Tùng

Giải đấu thu hút sự quan tâm, đăng ký tham gia từ Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thành phố, Hội Doanh nhân trẻ các địa phương, các câu lạc bộ và vận động viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn quốc. Vòng Sơ loại đã được Hội LHTN, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố tổ chức từ tháng 10 đến tháng 11, tạo sự lan tỏa cho phong trào thể thao của các địa phương. (Trong ảnh, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên). Ảnh: Xuân Tùng

Vòng Chung kết toàn quốc với sự tham gia tranh tài﻿ của gần 400 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 nội dung thuộc hai hạng Intermediate và Advanced. (Trong ảnh, đại diện vận động viên tuyên thệ tham gia giải đấu với tinh thần thể thao quyết tâm, cao thượng). Ảnh: Xuân Tùng

Trong đó, hạng Intermediate gồm 5 nội dung: đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam trên 35 tuổi, đôi nam nữ dưới 35 tuổi, đôi nam nữ trên 35 tuổi và đôi nữ không phân biệt nhóm tuổi. Hạng Advanced gồm 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, không phân biệt nhóm tuổi. Ảnh: Xuân Tùng

Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hình thức chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó lựa chọn các đôi có thành tích tốt vào vòng loại trực tiếp và tranh chức vô địch. Việc phân hạng vận động viên được thực hiện theo các tiêu chí chuyên môn của Ban Tổ chức, bảo đảm tính phù hợp, công bằng và chất lượng chuyên môn của giải đấu. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh cơ hội giao lưu, cọ xát và khẳng định năng lực chuyên môn, các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải sẽ được trao cúp, huy chương, bảng danh vị và tiền thưởng theo từng nội dung thi đấu. Ảnh: Xuân Tùng

Ở hạng Advanced, nội dung đôi nam có mức thưởng cao nhất với 30 triệu đồng cho giải Nhất, 15 triệu đồng cho giải Nhì và 10 triệu đồng cho mỗi giải Ba. Hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ có mức thưởng lần lượt là 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho mỗi giải Ba. Ảnh: Xuân Tùng

Ở hạng Intermediate, giải Nhất mỗi nội dung sẽ được nhận mức thưởng 20 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng của Giải là 345 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức dự kiến trao 3 giải chuyên đề cùng các phần quà lưu niệm từ đơn vị tài trợ, đồng hành. Ảnh: Xuân Tùng

Thông qua giải đấu, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên trong xây dựng lối sống tích cực﻿, phát triển thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, chủ động hội nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Ảnh: Xuân Tùng