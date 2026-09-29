Gần 400 vận động viên nữ tranh tài tại giải Kingtek Pickleball Cup Madam Truyền 2026

Các thành viên trong ban tổ chức.

Giải Kingtek Pickleball Cup Madam Truyền 2026 dành cho các vận động viên nữ từ 17 tuổi trở lên, thi đấu ở trình 4.3 có kỹ thuật, chiến thuật và kỹ năng phối hợp đồng đội cao. Tổng cộng 190 cặp vận động viên, chia thành 38 bảng, mỗi bảng 5 cặp.

Với cường độ thi đấu liên tục trong ngày nên ban tổ chức và đội ngũ trọng tài phải làm việc từ 5h sáng, nhằm tiếp đón chu đáo gần 400 vận động viên đến làm thủ tục.

Trọng tài trưởng Hồng Thắm Võ Thị Hồng Thắm cho biết, công tác tổ chức và điều hành giải đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ trọng tài để bảo đảm các trận đấu diễn ra theo quy định.

Madam Truyền trao chiếc cup và bảng số tiền tượng trưng đến Ban tổ chức trong lễ khai mạc.

Bà Lê Kiều Diễm, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, vì số lượng vận động viên lên đến cả ngàn người đăng ký nên việc xét trình các vận động viên là một trong những khâu được chú trọng nhằm lựa chọn các trường hợp đủ điều kiện tham gia.

Sau vòng loại đầu tiên, vòng loại thứ hai đã chọn ra 96 cặp chia thành 32 bảng, mỗi bảng 3 cặp. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 1/32, sau đó thi đấu loại trực tiếp tiến vào vòng 1/16.

Khán giả không những được theo dõi những trận đấu đẹp mắt, gay cấn mà còn được gặp gỡ giao lưu với nhiều người nổi tiếng như KOL/MC Vy Shizuka, Hương Linh, siêu mẫu Kỳ Hân, diễn viên Đào Lan Phương, ca sĩ Diệp Anh...

"Thật ấn tượng vì lần đầu tiên tham gia một giải đấu có quy mô lớn, ban tổ chức rất chu đáo từ bữa ăn, nước uống, bổ sung dinh dưỡng cho vận động viên và tổ chức nhiều trò chơi với các phần quà đến từ các thương hiệu lớn như Mũ bảo hiểm Á Châu, Vua bếp...", diễn viên Đào Lan Phương chia sẻ.

Những người nổi tiếng chụp hình lưu niệm cùng Madam Truyền

Các ca sĩ nổi tiếng cùng gần 400 tay vợt giao lưu văn nghệ trước trận đấu

Nhiều pha bóng đẹp mắt với trình độ kỹ thuật chuyên môn cao

Sau các vòng tranh tài, trận chung kết kết thúc lúc 23 giờ 25 phút cùng ngày. Cặp Diệp Anh - Hương Linh giành chức vô địch với phần thưởng 175 triệu đồng tiền mặt, cup vô địch cùng huy chương Vàng và 2 bông hồng vàng 9999.

Giải Nhì thuộc về cặp Lê Lương - Gia Hân với 30 triệu đồng tiền thưởng, huy chương Bạc và quà tặng đặc biệt; giải Ba thuộc về cặp Nguyễn Nhung - Kim Cúc với phần thưởng 15 triệu đồng, huy chương Đồng và quà tặng.

Nhà tài trợ chính và Trưởng ban tổ chức trao giải cho các cặp vận động viên đạt thành tích cao.

CEO Phan Thị Thanh Truyền (Madam Truyền) - Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Kingtek.

Doanh nhân Phan Thị Thanh Truyền từng nhiều năm tài trợ Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam trước đây; đồng thời tổ chức, tài trợ nhiều giải thể thao mang tầm quốc tế như Kingtek Pickleball International Malaysia cùng các giải bóng đá, cờ vua, tennis, bóng bàn...