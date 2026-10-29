Gần 400 triệu đồng cho chiếc MacBook Pro màn hình cảm ứng cao cấp nhất của Apple

Trong sự kiện rạng sáng 29/10, Apple đã chính thức giới thiệu mẫu máy tính xách tay đầu tiên trong lịch sử của hãng được trang bị màn hình cảm ứng mang tên MacBook Pro với màn hình ProLED XDR. Bước đi này đánh dấu sự đảo ngược hoàn toàn triết lý thiết kế tồn tại suốt nhiều thập kỷ của "táo khuyết", vốn trước đây luôn phản đối việc đưa màn hình cảm ứng lên máy tính xách tay.

"Đúng vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi mang thao tác chạm cảm ứng lên dòng máy Mac", tân CEO John Ternus tuyên bố trong sự kiện công bố trực tiếp tại Los Angeles.

Thiết bị sở hữu tấm nền OLED hoàn toàn mới, mang lại độ sáng cao hơn, dải màu chuẩn xác hơn cùng góc nhìn rộng hơn, đồng thời có trọng lượng nhẹ hơn các thế hệ MacBook Pro hiện hành.

Máy vận hành trên hệ điều hành macOS, hỗ trợ người dùng vuốt chạm trực tiếp trên màn hình để cắt dựng video hoặc chỉnh sửa hình ảnh và đánh dấu sự trở lại của biểu tượng logo quả táo phát sáng trên nắp lưng.

Dòng sản phẩm sử dụng vi xử lý M5 Pro hoặc M5 Max, hiện chưa có sẵn tại Việt Nam. Mức giá niêm yết tăng đáng kể so với các thế hệ trước: phiên bản 14 inch có giá khởi điểm từ 79,99 triệu đồng, trong khi bản 16 inch có giá từ 92,99 triệu đồng.

Bản cấu hình cao cấp nhất với màn hình 14/16 inch phủ mặt kính chống lóa nano-texture, chip M5 Max, CPU 18 lõi, GPU 40 lõi, bộ nhớ thống nhất 128GB, dung lượng lưu trữ 16TB có giá lần lượt 392.124.000 đồng và 397.624.000 đồng.

Đây là đợt ra mắt sản phẩm lớn thứ ba của Apple chỉ trong vài tuần dưới quyền điều hành của tân CEO John Ternus, phản ánh tốc độ tung phần cứng mới dồn dập hơn rõ rệt sau khi Tim Cook rời vị trí lãnh đạo.

Hình ảnh chính thức của MacBook Pro màn hình cảm ứng. Ảnh: Apple

Trước đây, Apple luôn kiên quyết từ chối trang bị màn hình cảm ứng cho máy tính Mac. Năm 2018, Giám đốc kỹ thuật phần mềm Craig Federighi từng nhận định việc chạm vào màn hình laptop gây mỏi tay do yếu tố công thái học.

Đến năm 2021, Ternus - khi đó giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng - cũng khẳng định trên The Wall Street Journal rằng iPad là thiết bị tối ưu cho thao tác chạm, còn Mac được tối ưu hoàn toàn cho tương tác gián tiếp qua chuột và bàn phím. Việc chính ông là người công bố dòng MacBook Pro cảm ứng cho thấy cách tiếp cận thực dụng và sẵn sàng rũ bỏ các quy chuẩn cũ của tân CEO.

MacBook Pro cảm ứng xuất hiện giữa bối cảnh thị trường laptop toàn cầu đang trải qua giai đoạn suy thoái trầm trọng, với tổng lượng xuất xưởng dự báo giảm 11% trong năm nay. Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, trong quý III vừa qua, lượng xuất xưởng PC toàn cầu đã giảm 20% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó doanh số Mac của Apple cũng sụt giảm 11%.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ do cơn sốt AI đẩy chi phí linh kiện tăng cao đã buộc Apple phải tăng giá trên toàn bộ dải sản phẩm phần cứng.

Dù Mac chỉ đóng góp 10,35 tỷ USD doanh thu trong quý gần nhất (chiếm dưới 10% tổng doanh thu của Apple, thấp hơn nhiều so với iPhone), dòng máy này lại giữ vị thế chiến lược then chốt đối với cộng đồng nhà phát triển phần mềm toàn cầu.

Trong những tháng qua, Apple tích cực quảng bá kiến trúc chip Apple silicon và bộ nhớ hợp nhất (unified memory) của dòng Mac như một nền tảng tối ưu để vận hành các mô hình AI cục bộ trực tiếp trên thiết bị (on-device AI hay edge AI) thay vì phụ thuộc vào điện toán đám mây.

Đội ngũ phát triển AI của Meta đã mua hàng trăm chiếc Mac mini trong năm nay để thử nghiệm các tác tử AI tự hành. Thậm chí hồi đầu tháng 10, Apple đã bắt tay cùng công ty mẹ Facebook công bố giải pháp kết nối các cụm máy tính Mac qua cáp tốc độ cao để vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn gần tiệm cận chuẩn tiên phong, giúp các lập trình viên giảm chi phí thuê API bên ngoài.

Theo ông Ryan Reith, Phó Chủ tịch phụ trách mảng thiết bị toàn cầu tại IDC, màn hình cảm ứng trên laptop Windows vốn không phải là yếu tố tiên quyết kích cầu mua sắm, khi chỉ chiếm khoảng 17% lượng máy tính xách tay xuất xưởng toàn cầu năm nay. Do đó, việc người dùng có đón nhận tính năng này hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ tối ưu hóa giao diện của hệ điều hành macOS và khả năng thu hút các nhà phát triển phần mềm tạo ra những ứng dụng chạm vuốt thực sự hữu ích.

(Theo CNBC, Apple)