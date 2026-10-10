Gần 400 phụ nữ Yên Sở tỏa sáng trong ngày hội dân vũ 10-10

Liên hoan đồng diễn dân vũ với sự tham gia của gần 400 cán bộ, hội viên phụ nữ Yên Sở. Ảnh: Thái Phương

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Thái Phương

Trong không gian xanh của Công viên Yên Sở, gần 400 cán bộ, hội viên phụ nữ đã mang đến những màn đồng diễn dân vũ sôi nổi, được dàn dựng công phu trên nền nhạc các ca khúc quen thuộc như: “Người Hà Nội”, “Tiến về Hà Nội”, “Hà Nội - Những công trình”, “Xinh tươi Việt Nam”.

Các đơn vị nhận cờ lưu niệm của chương trình. Ảnh: Thái Phương

Những động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng, đồng đều không chỉ thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc mà còn truyền tải niềm vui, sự tự tin và tình yêu đối với quê hương, đất nước. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.

Những động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng, đồng đều truyền tải niềm vui, sự tự tin và tình yêu đối với quê hương, đất nước. Ảnh: Thái Phương

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Việt Nam. Sự kết hợp giữa những điệu dân vũ hiện đại và tà áo dài truyền thống tạo nên sắc màu văn hóa đặc sắc, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Liên hoan còn có sự giao lưu của 11 câu lạc bộ dân vũ đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, tăng cường gắn kết, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần tại cơ sở.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Thái Phương

Thông qua hoạt động, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Sở tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, khuyến khích phụ nữ tích cực rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, tự tin, năng động.

Gần 400 phụ nữ Yên Sở tự tin tỏa sáng chào mừng ngày 10-10. Ảnh: Thái Phương

Không chỉ là sân chơi văn hóa, thể thao, liên hoan còn góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Yên Sở trong thời kỳ mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp vào quá trình xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.