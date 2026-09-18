Gần 400 người dân Xã Phan Ngọc Hiển được khám mắt miễn phí

Tại chương trình, người dân được các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cà Mau thăm khám, tư vấn điều trị các bệnh lý phổ biến về mắt và cấp phát thuốc miễn phí.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc hỗ trợ, tư vấn cho người dân đến khám mắt.

Chương trình nhằm hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được phát hiện, tư vấn và điều trị các bệnh lý về mắt kịp thời, đặc biệt là bệnh đục thuỷ tinh thể.

Ông Ngô Văn Năm, ấp Kênh Ba, Xã Phan Ngọc Hiển, cho biết trước đây gia đình không có điều kiện đi tuyến trên để điều trị bệnh về mắt. Ông rất vui và cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cà Mau đã đến địa phương hỗ trợ khám, giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt chi phí đi lại và có điều kiện chăm sóc sức khoẻ đôi mắt tốt hơn.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cà Mau khám mắt cho người dân.

Dịp này, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cà Mau dành tặng 30 suất mổ mắt, tổng trị giá 75 triệu đồng, cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn xã./.