Gần 400 học sinh, giáo viên tham gia trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, đuối nước cho học sinh

Tại chương trình, giáo viên, học sinh nhà trường được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức cơ bản về PCCC, nguy cơ cháy nổ, đuối nước, nguyên nhân gây đuối nước, cách nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn trong sinh hoạt tại gia đình, trường học và được hướng dẫn kỹ năng, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, CNCH và kỹ năng thoát nạn cơ bản.. cho các em học sinh, giáo viên.

Cùng với nội dung tuyên truyền, giáo viên và học sinh của nhà trường đã được hướng dẫn, trải nghiệm, tham gia vào các tình huống giả định, thực hành kỹ năng báo cháy, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay, cách di chuyển thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và những biện pháp tự vệ, cứu hộ cơ bản nhất khi xảy ra hỏa hoạn...

Các học sinh được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay

Cũng trong khuôn khổ chương trình, giáo viên và học sinh nhà trường đã tham quan khu trưng bày hình ảnh hoạt động của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH; tìm hiểu các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy chuyên dụng; đồng thời quan sát các chiến sĩ thực hiện kỹ thuật thoát nạn bằng dây hạ chậm và cầu dây nghiêng.

Các học sinh trải nghiệm dùng vòi phun nước chữa cháy

Các em học sinh trải nghiệm đu thang thoát hiểm

Thông qua chương trình, nhằm góp phần giúp các em học sinh, giáo viên biết cách PCCC và CNCH hiệu quả, an toàn, giảm thiểu các trường hợp đáng tiếc khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, thêm hiểu về công việc nhiều hiểm nguy của các cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH.