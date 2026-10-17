Gần 400 giáo viên tiếng Trung cập nhật HSK 3.0 và ứng dụng AI

Đại diện Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn trao hoa và quà lưu niệm đến các chuyên gia tham gia tập huấn.

Chương trình thu hút gần 400 giáo viên, giảng viên trên cả nước, tập trung cập nhật yêu cầu của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung phiên bản mới (HSK 3.0) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy.

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18-10 tại Hội trường Văn Khoa. Tham dự có ông Từ Châu, Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM; đại diện các đơn vị phối hợp và chuyên gia quốc tế.

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác giáo dục tiếng Trung quốc tế Trung Quốc – ASEAN, do Trung tâm Hợp tác và Giao lưu Ngôn ngữ Trung Quốc (CLEC), thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, chủ trì; với sự phối hợp của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh và Công ty Mandarui.

TS Lê Hoàng Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV) phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, TS Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết nhu cầu học tiếng Trung tại Việt Nam và khu vực, cùng nhu cầu nhân lực chất lượng cao giỏi tiếng Trung, đang gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy.

Theo TS Lê Hoàng Dũng, những thay đổi trong cấu trúc đánh giá HSK 3.0 đòi hỏi giáo viên đổi mới tư duy, phương pháp dạy và học. Sự phát triển của AI và công nghệ số cũng mang đến cơ hội, thách thức đối với hoạt động đào tạo. Vấn đề cần giải quyết là ứng dụng công nghệ hiệu quả, nhân văn, hỗ trợ cá nhân hóa việc học và nâng cao chất lượng bài giảng.

Bà Lý Xuân Linh (Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương, Trung Quốc) báo cáo tại chương trình.

Tại chuyên đề mở đầu, bà Lý Xuân Linh, Viện trưởng Học viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế, kiêm Trưởng phòng Công tác Lưu học sinh, Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương (Trung Quốc), phân tích mối liên hệ giữa Chuẩn trình độ tiếng Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc tế và Đề cương thi HSK 3.0.

Diễn giả Lý Xuân Linh lưu ý giáo viên cần nghiên cứu trực tiếp các tài liệu để xác định mục tiêu, lựa chọn học liệu và thiết kế hoạt động phù hợp với trình độ người học. Khi đối chiếu bảng từ vựng, cần chú ý cách thống kê và yêu cầu sử dụng, tránh chỉ căn cứ số lượng từ để đánh giá độ khó.

Một nội dung được trao đổi là sự kết nối giữa âm tiết, chữ Hán và từ vựng. Qua các tình huống giảng dạy, bà Linh nhấn mạnh việc phát triển khả năng giao tiếp cần đi cùng năng lực đọc, viết, giúp người học đáp ứng yêu cầu học tập và công việc.

Với ngữ pháp, giáo viên cần giải thích cả tính đúng của cấu trúc lẫn sự phù hợp trong giao tiếp. Người học cần hiểu cách diễn đạt được sử dụng với ai, trong hoàn cảnh nào và nhằm mục đích gì. Phần thảo luận cũng gợi mở việc khai thác những điểm tương đồng, khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Trung, hỗ trợ học sinh mở rộng vốn từ, sử dụng ngôn ngữ hiệu quả hơn.

Bên cạnh HSK 3.0, chương trình bố trí các chuyên đề về chuyển đổi giảng dạy tiếng Trung trong bối cảnh số; thiết kế bài học, giảng dạy kỹ năng với sự hỗ trợ của công nghệ; phát triển vai trò và năng lực mới của giáo viên. Các nội dung do chuyên gia Trịnh Diễm Quần và Vương Diễm, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, phụ trách.

Ông Lưu Cửu Sướng, đại diện Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, phát biểu.

Ông Lưu Cửu Sướng, đại diện Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, cho biết khóa tập huấn chú trọng giúp giáo viên tiếp cận kiến thức số, AI, học liệu đa phương thức và nền tảng trực tuyến. Qua đó, công nghệ được đưa vào thiết kế bài giảng, tăng tương tác và hỗ trợ đánh giá kết quả học tập. Nhà xuất bản cũng mong muốn lắng nghe nhu cầu thực tế để phát triển học liệu phù hợp hơn.

Theo thông tin từ Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, kỳ thi HSK 3.0 dự kiến được tổ chức lần đầu tại trường vào ngày 17-1-2027, ở cơ sở Linh Xuân. Trường đang chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và công tác tổ chức, đáp ứng nhu cầu đánh giá, chứng nhận năng lực tiếng Trung của người học.