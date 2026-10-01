Gần 400 đại biểu vùng biên được thông tin chính sách mới

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc thông tin các chủ trương, chính sách về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới ở phường Hà Tiên.

Ngày 1/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp UBND phường Hà Tiên và các xã Vĩnh Điều, Nhơn Hội, Khánh Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, nội dung đáng chú ý là chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng bào Chăm xã Nhơn Hội tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng phổ biến Nghị định số 188/2026/NĐ-CP, ngày 27/5/2026 của Chính phủ về chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú và các chính sách liên quan đến trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Bên cạnh đó, các đại biểu được giới thiệu Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, cùng các chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn tỉnh.