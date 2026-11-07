Gần 400 đại biểu tham gia đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh

Các đại biểu chuẩn bị sẵn sàng cho Hành trình đạp xe hữu nghị. (Ảnh: TUẤN VIỆT)

Tham dự chương trình có: ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Thu Giang; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ; đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; Đại sứ, Đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: TUẤN VIỆT)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, trải qua các mùa tổ chức thành công, "Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh" đã trở thành một dấu ấn tốt đẹp, một hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn và xã hội sâu sắc của Thủ đô Hà Nội.

Chương trình không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc sự kiện. (Ảnh: TUẤN VIỆT)

“Chương trình năm nay đặc biệt có ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1976-2026). Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines không ngừng được củng cố, thắt chặt trên nhiều lĩnh vực. Năm 2026, Philippines đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, chúng ta càng thêm tự hào về sự gắn kết bền chặt trong ngôi nhà chung ASEAN, cùng nhau vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực, thế giới”, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh.

Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự chương trình đạp xe hữu nghị. (Ảnh: TUẤN VIỆT)

Nhân dịp này, ông Nguyễn Ngọc Kỳ cảm ơn Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức chương trình ý nghĩa này; cảm ơn sự tham gia tích cực của Đoàn ngoại giao, các Đại sứ quán và cá nhân các nhà ngoại giao trong các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt chương trình "Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh" hôm nay là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị quốc tế sâu sắc.

Thay mặt Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam, Phó Đại sứ Jackielou-Mary Gan Huelgas cảm ơn các đại biểu quốc tế và Việt Nam đã tham dự chương trình “Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh lần thứ 6” – một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines.

“Đạp xe giúp giảm căng thẳng và mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe và tinh thần. Đây cũng là một hoạt động cộng đồng ý nghĩa, đặc biệt khi được chia sẻ cùng bạn bè và gia đình. Điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc ưu tiên phát triển các làn đường dành cho xe đạp và hệ thống xe đạp công cộng. Bên cạnh đó, hành trình đạp xe hữu nghị sẽ khuyến khích tất cả chúng ta chuyển sang sử dụng phương tiện xe đạp thay vì ô tô bất cứ khi nào có thể, qua đó góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”, Phó Đại sứ Philippines Jackielou-Mary Gan Huelgas chia sẻ.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn bè quốc tế. (Ảnh: TUẤN VIỆT)

Được tổ chức hàng năm, chương trình “Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh” luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Với mục tiêu Việt Nam đạt mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 và giảm 43,5% phát thải khí nhà kính vào năm 2030, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn nỗ lực phát triển đô thị, bảo vệ môi trường sống, giải quyết các vấn đề đô thị hóa, môi trường sinh thái... tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”, “Thành phố vì hòa bình”, xanh-sạch-đẹp, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.