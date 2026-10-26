Gần 400 đại biểu Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ quản lý, triển khai hoạt động sáng kiến

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị có khoảng 100 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 300 đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến thuộc các xã, phường, đặc khu cùng các sở, ban, ngành, trường học và đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn những quy định mới về hoạt động sáng kiến; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét công nhận sáng kiến; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bà Phạm Thị Nhâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh - Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày các nội dung liên quan đến Điều lệ sáng kiến và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83 của UBND tỉnh Lâm Đồng về hoạt động sáng kiến.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến theo Nghị quyết số 54 của HĐND tỉnh.

Ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh - Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày các chuyên đề tại hội nghị

Bên cạnh đó, hội nghị đã trao đổi về việc triển khai hoạt động sáng kiến gắn với phong trào Thi đua lao động sáng tạo, hướng dẫn xem xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến tại cơ sở.

Hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận, nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tập trung vào quy trình xét công nhận sáng kiến, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, việc đánh giá hiệu quả áp dụng và kinh phí triển khai.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Thông qua tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thêm cơ sở để thực hiện thống nhất các quy định về quản lý, xét công nhận và phổ biến sáng kiến; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, đưa các giải pháp thiết thực vào công việc và đời sống, góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.