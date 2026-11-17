Theo Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an, trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Gần 400 cán bộ công an cấp xã ở Ninh Bình được tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, việc trang bị kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng ký xe tại công an cấp xã có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, góp phần bảo đảm các thủ tục được giải quyết thống nhất, đúng quy định, nhanh chóng và hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Minh Hải yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy lớp học; tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt. Đồng thời, chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để được hướng dẫn, giải đáp.

Cán bộ chiến sĩ công an cấp xã dự lớp tập huấn. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Đối với đội ngũ giảng viên, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền đạt đầy đủ các quy định, quy trình nghiệp vụ, chú trọng hướng dẫn thực hành, nhất là kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông và thực hiện thủ tục đăng ký xe qua dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, bảo đảm học viên sau tập huấn có thể sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, Đại tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, chương trình tập huấn diễn ra trong 5 ngày. Các học viên được lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Phòng CSGT truyền đạt 8 chuyên đề về công tác đăng ký xe, tập trung vào các quy định của Bộ Công an, quy trình đăng ký xe qua dịch vụ công trực tuyến, thu, nộp lệ phí và triển khai Thông tư số 51/2025/TT-BCA ngày 30/6/2025 của Bộ Công an.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý xe trên máy tính; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cuối khóa, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.

Tiến Anh