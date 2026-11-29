Anh Hoàng Phương Nam (thứ 4 từ phải sang) đoạt giải vô địch tại ZNA Vietnam 2026. Ảnh: VĂN HOÀNG

Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11, do ZNA Việt Nam - thành viên thuộc Hiệp hội ZNA quốc tế (Zen Nippon Airinkai) tổ chức.

Năm nay, cuộc thi quy tụ gần 400 cá thể cá koi Nhật Bản từ người chơi trên toàn quốc. Các cá thể cá koi tranh tài ở 4 bảng A, B, C, D, được phân loại theo từng dòng cá và nhóm kích thước từ dưới 20Bu đến 85Bu.

Dựa trên các tiêu chí đánh giá về hình thể, màu sắc, hoa văn..., cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của các dòng cá koi mà còn ghi nhận công sức cùng kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng của người chơi.

Sự kiện cũng là dịp để các nhà sưu tầm, câu lạc bộ và trại cá trên toàn quốc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm tuyển chọn, chăm sóc, nuôi dưỡng cá koi theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, hoạt động giúp nâng cao kiến thức, kỹ thuật cho cộng đồng, góp phần lan tỏa nét đẹp của thú chơi cá koi Nhật Bản tại Việt Nam.

ZNA Vietnam là sân chơi chuyên nghiệp dành cho những người đam mê cá koi trên toàn quốc. Ảnh: VĂN HOÀNG

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải Vô địch (Grand Champion) cho ông Hoàng Phương Nam (Hà Nội) với dòng cá Sanke, kích thước 85cm.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng ở các hạng mục Champion, First Place, Male Champion, Best in Size... thuộc các bảng thi đấu cho những cá nhân, câu lạc bộ và trại cá đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo thêm cơ hội kết nối cộng đồng người chơi cá koi tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung với các địa phương trên cả nước, thúc đẩy giao lưu và phát triển thú chơi cá koi.