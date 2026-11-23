Thí sinh tham gia phần thi xử lý tình huống. Ảnh: NGỌC HÀ

Hội thi thu hút gần 40 thí sinh đến từ các cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn thành phố tham gia, với hai nội dung thi chính là nghiệp vụ lễ tân và ngoại ngữ.

Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 thí sinh vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 1/12. Đồng thời, chọn ra các thí sinh xuất sắc trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba; 4 giải lễ tân triển vọng và các giải phụ: thí sinh có câu trả lời hay nhất, thí sinh có phần trình diễn ấn tượng nhất…

Các thí sinh tham dự hội thi. Ảnh: NGỌC HÀ

Hội thi Lễ tân khách sạn Đà Nẵng 2026 góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa kỹ năng nghề nghiệp và tăng cường tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch.

Thông qua hội thi, đội ngũ nhân viên lễ tân tại các cơ sở lưu trú du lịch có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ.